В Самаре после реставрации открыли монумент легендарному самолету Ил-2

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В понедельник, 6 ноября, в Самаре состоялось торжественное открытие памятника самолету Ил-2 на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова.Отреставрированный «летающий танк» занял свое место на постаменте после двухлетнего отсутствия, связанного с реконструкцией главной магистрали города. В торжественной церемонии открытия принял участие врио Губернатора Самарской областиРеставраторы вернули самолету первоначальную окраску: сверху – черно-зеленый камуфляж, нижняя часть – серебристая, отремонтировали поврежденные элементы и восстановили отсутствовавшие, такие как прицел и антенна. Также восстановлена герметизация кабины и бортовой номер. Постамент, на котором установлен самолет, также воссоздан в первоначальном виде. В ближайшее время по периметру постамента будет установлено освещение, сообщает пресс-служба облправительства.Напомним, что памятник легендарному штурмовику был открыт в Куйбышеве в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом не только за годы Второй мировой, но и за всю истории авиации. Всего было выпущено более 32 тыс. самолетов, большая часть из которых была сделана на заводах нашего города.Принять участие в церемонии открытия пришли почетные граждане города и области, депутаты всех уровней, генералы и офицеры, ветераны, представители юнармейского движения и просто неравнодушные жители города.Обращаясь к собравшимся, глава региона Дмитрий Азаров сказал: «Сегодня знаменательный день для нашего города. После двухлетнего отсутствия свое почетное место занял символ Самары, легендарный штурмовик Ил-2, который наряду, пожалуй, с еще одним символом Победы – знаменитым танком Т-34 – является самым известным символом Красной Армии, разбившей врага и освободившей Европу».Дмитрий Азаров подчеркнул, что история Ил-2 неразрывно связана с трудовым подвигом куйбышевцев. Врио Губернатора выразил уверенность, что легендарный самолет олицетворяет не только великое прошлое страны: «Он устремлен в будущее. И это будущее должно быть победным. У нас для этого есть все. У нас для этого есть единство народа, у нас есть победные традиции. У нас есть прекрасная молодежь, которая сегодня здесь и которая, уверен, способна добывать победу, как на ратном поле, так и в цехах, так и реализуя свои творческие таланты. Я поздравляю всех с этим знаменательным днем, он войдет в историю нашего города. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реставрации и реконструкции, всех, кто переживал, всех кто ждал этого дня!»Также перед собравшимися выступила Вера Федорова, работавшая с 1942 года на одном из куйбышевских заводов, производивших детали для Ил-2, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин, рассказавший о том, какое значение «летающий танк» имел во время боевых действий, почетный гражданин Самарской области Алексей Родионов, участвовавший в установке памятника штурмовику в 1975 году.Закончилась церемония торжественным возложением цветов к монументу Ил-2.Дмитрий Азаров подчеркнул, что этот памятник – символ бережного отношения к великой истории нашей страны, к славному трудовому подвигу куйбышевцев, самарцев, к доблести нашего народа на фронтах Великой Отечественной войны: «Именно такое бережное отношение и дает нам основу, которая позволяет двигаться вперед. Наши традиции победные мы должны приумножить и в будущем достигать успехов, уверен так и будет».