В Самаре после произведенного уже в этом году ремонта дороги просел асфальт
22 августа 2017 10:51
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Прокуратурой района в рамках мониторинга исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявлены нарушения в части несоблюдения ООО «Стройсервис» нормативных требований при выполнении ремонтных работ по укладке асфальтобетонного покрытия на ул. Урицкого.
Между департаментом и ООО «Стройсервис» 17.04.2017 заключён муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения протяженностью свыше 100 метров на территориях внутригородских районов г.о. Самара.
В рамках указанного договора ООО «Стройсервис» произвело замену асфальтобетонного покрытия на участке дороги улицы Урицкого от Пензенской до Красноармейской.
В ходе мониторинга установлено, что после выполнения указанных работ напротив дома № 28 по ул. Урицкого на проезжей части образовалась просадка длиной 270 см, шириной 120 см, глубиной 6 см.
В связи с этим в адрес ООО «Стройсервис» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, сообщает сайт ведомства.
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