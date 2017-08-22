В Самаре после произведенного уже в этом году ремонта дороги просел асфальт

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Прокуратурой района в рамках мониторинга исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявлены нарушения в части несоблюдения ООО «Стройсервис» нормативных требований при выполнении ремонтных работ по укладке асфальтобетонного покрытия на ул. Урицкого.Между департаментом и ООО «Стройсервис» 17.04.2017 заключён муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения протяженностью свыше 100 метров на территориях внутригородских районов г.о. Самара.В рамках указанного договора ООО «Стройсервис» произвело замену асфальтобетонного покрытия на участке дороги улицы Урицкого от Пензенской до Красноармейской.В ходе мониторинга установлено, что после выполнения указанных работ напротив дома № 28 по ул. Урицкого на проезжей части образовалась просадка длиной 270 см, шириной 120 см, глубиной 6 см.В связи с этим в адрес ООО «Стройсервис» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, сообщает сайт ведомства.