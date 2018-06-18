Я нашел ошибку
Главные новости: 
Прокуратура выявила нарушения СанПиН при составлении расписания уроков в 26 школах и лицеях Самары
Прокуратура выявила нарушения СанПиН при составлении расписания уроков в 26 школах и лицеях Самары
Консультации оказываются в устной форме по вопросам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
На время проведения ЧМ-2018 организована работа Единого информационного центра Роспотребнадзора
В Самаре отменяется автобус №77 от ЦУМ "Самара" до Стромилово
В Самаре отменяется автобус №77 от ЦУМ "Самара" до Стромилово
Еще 25 человек после матча Германия — Мексика задержали за разные административные правонарушения.
В Москве задержали перуанца, пытавшего возле «Лужников» украсть билеты на матч ЧМ у мексиканца
Дмитрий Азаров отметил большой вклад Александра Хинштейна в работу по восстановлению этого и других ОКН Самары.
В Самаре после первого этапа реставрации открылось обновленное здание бывшего коммерческого клуба на ул Куйбышева, 104
На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча.
19 июня на фанфесте в Самаре выступят танцевальное шоу DNC, группа «Корица», «Бит Бокс Шоу» и певица Юлия Денисова
Вместе с тем, подешевели яйцо куриное, масло сливочное, картофель, свежие огурцы и помидоры, апельсины и бананы.
В Самаре в мае подорожали бензин, сахар, лук, морковь и яблоки
18 июня площадка Фестиваля болельщиков FIFA будет открыта для посетителей с 14.00.
18 июня на площади Куйбышева на сцене выступят музыкальные группы «Тринити», «Революция» и «Джой Бэнд»
сегодня  Понедельник, 18 июня, 17:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/06:
USD 62.69
0.44
EUR 72.53
-1.03
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре после первого этапа реставрации открылось обновленное здание бывшего коммерческого клуба на ул Куйбышева, 104

18 июня 2018 14:48
224
Дмитрий Азаров отметил большой вклад Александра Хинштейна в работу по восстановлению этого и других ОКН Самары.
Сегодня в Самаре долгожданное и радостное событие - после первого этапа реставрации открылось обновленное здание бывшего коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104.

В течение многих лет это здание находилось в плачевном состоянии и постепенно превращалось в руины.

Ситуация изменилась, когда вопросом восстановления памятника занялся Дмитрий Азаров. При активной поддержке Александра Хинштейна, тогда депутата Госдумы от Самарской области, была разработана концепция реновации объекта, найдено финансирование.

Работа велась при содействии ректора СГИК Элеоноры Курленко.

"Это здание несет дух старой Самары, оно само по себе представляет колоссальную историческую ценность. И мне, конечно, было очень больно видеть это здание заброшенным. И абсолютное большинство жителей города Самары относились к этому также",- отметил Дмитрий Азаров.

Работая в должности Главы городского округа Самара, я очень часто ходил на работу пешком. И каждый раз, проходя мимо этого здания, с горечью думал о том, что так не должно быть. И, конечно, искал идеи, как эту ситуацию можно поправить. Здесь были свои сложности, здание федеральное. Нужно было найти инициативных людей, с которым мы могли взяться за эту работу вместе. Хочу поблагодарить Александра Евсеевича Хинштейна и Элеонору Александровну Куруленко. С их помощью процесс и начался", - рассказал Дмитрий Азаров.

"В своё время здесь располагался театр рабочей молодежи, и сегодня мы также возвращаем это здание молодежи. Здесь планируется разместить театрально-концертный комплекс, и это, в первую очередь, идея самих студентов. Это очень важное решение. Президент обратил особое внимание на создание таких центров. Мы рассчитываем, что он станет межвузовским. Впереди много работы - чтобы здесь кипела жизнь, и таланты имели возможность реализовывать свой творческий потенциал", - подчеркнул глава региона.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил большой вклад Александра Хинштейна в работу по восстановлению этого и других ОКН Самары, поступательную и системную работу по отстаиванию интересов Самарской области на федеральном уровне, и вручил ему Почётный знак «За труд во благо земли Самарской», сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.



 
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
18 июня 2018  14:48
Дмитрий Азаров отметил большой вклад Александра Хинштейна в работу по восстановлению этого и других ОКН Самары.
В Самаре после первого этапа реставрации открылось обновленное здание бывшего коммерческого клуба на ул Куйбышева, 104
 Дмитрий Азаров отметил большой вклад Александра Хинштейна в работу по восстановлению этого и других ОКН Самары. Благоустройство региона
223
18 июня 2018  11:18
В Самаре установлено около 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора Мусорные баки отличаются по цветам.
В Самаре установлено около 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора
Мусорные баки отличаются по цветам. Благоустройство региона
105
15 июня 2018  21:38
На нем установят 24 кабинки, каждая из которых рассчитана на шесть человек.
В самарском парке Гагарина к 20 июля планируют установить 55-метровое колесо обозрения
 На нем установят 24 кабинки, каждая из которых рассчитана на шесть человек.  Благоустройство региона
6
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
0
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
67
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
168
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
77
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
75
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
151
Весь список
ЖКХ
18 июня 2018  09:06
Только с должников-юридических лиц за месяц с помощью позорной пирамиды СКС смогли собрать почти 500 тысяч рублей.
Только с должников-юридических лиц за месяц с помощью позорной пирамиды СКС смогли собрать почти 500 тысяч рублей
Эффект превзошел ожидания. ЖКХ
118
15 июня 2018  09:55
К открытию ЧМ–2018 СКС официально открыли сквер около арт-объекта в Самаре
К открытию ЧМ–2018 СКС официально открыли сквер около арт-объекта в Самаре
Городская скульптура появилась на пересечении улиц Полевой и Галактионовской осенью 2017 года.  ЖКХ
6
14 июня 2018  18:58
Руководители коммунальных компаний оплатят их долги личными сбережениями
Руководители коммунальных компаний оплатят их долги личными сбережениями
  ЖКХ
7
Весь список

Экология
17 июня 2018  11:53
Такого холодного лета в Самарской области не было 100 лет Температурные рекорды перекрыты в нескольких населенных пунктах.
Такого холодного лета в Самарской области не было 100 лет
Температурные рекорды перекрыты в нескольких населенных пунктах. Экология
9
14 июня 2018  12:48
Гринпис изучил мнение жителей и властей Самары о загрязнении воздуха
Гринпис изучил мнение жителей и властей Самары о загрязнении воздуха
Самара попала в «жёлтую» категорию рейтинга, которая означает, городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта. Экология
2
13 июня 2018  12:09
Футбольные болельщики смогут посадить дерево
Футбольные болельщики смогут посадить дерево
Так они компенсируют свой "углеродный след". Экология
1
Весь список


Видео
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
12
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
6
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
4
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
541
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1099
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
449
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
6
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
424
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
702
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
878
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
600
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1969
Весь список

Мероприятия
В парке им. Ю.А.Гагарина г.о. Самара состоится XXX областной татарский праздник «Сабантуй»
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 18 июня
На четырех очередях набережной и на пляже организованы различные мероприятия для гостей и жителей Самары
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда