В Самаре после первого этапа реставрации открылось обновленное здание бывшего коммерческого клуба на ул Куйбышева, 104
18 июня 2018 14:48
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В течение многих лет это здание находилось в плачевном состоянии и постепенно превращалось в руины.
Ситуация изменилась, когда вопросом восстановления памятника занялся Дмитрий Азаров. При активной поддержке Александра Хинштейна, тогда депутата Госдумы от Самарской области, была разработана концепция реновации объекта, найдено финансирование.
Работа велась при содействии ректора СГИК Элеоноры Курленко.
"Это здание несет дух старой Самары, оно само по себе представляет колоссальную историческую ценность. И мне, конечно, было очень больно видеть это здание заброшенным. И абсолютное большинство жителей города Самары относились к этому также",- отметил Дмитрий Азаров.
Работая в должности Главы городского округа Самара, я очень часто ходил на работу пешком. И каждый раз, проходя мимо этого здания, с горечью думал о том, что так не должно быть. И, конечно, искал идеи, как эту ситуацию можно поправить. Здесь были свои сложности, здание федеральное. Нужно было найти инициативных людей, с которым мы могли взяться за эту работу вместе. Хочу поблагодарить Александра Евсеевича Хинштейна и Элеонору Александровну Куруленко. С их помощью процесс и начался", - рассказал Дмитрий Азаров.
"В своё время здесь располагался театр рабочей молодежи, и сегодня мы также возвращаем это здание молодежи. Здесь планируется разместить театрально-концертный комплекс, и это, в первую очередь, идея самих студентов. Это очень важное решение. Президент обратил особое внимание на создание таких центров. Мы рассчитываем, что он станет межвузовским. Впереди много работы - чтобы здесь кипела жизнь, и таланты имели возможность реализовывать свой творческий потенциал", - подчеркнул глава региона.
Глава региона Дмитрий Азаров отметил большой вклад Александра Хинштейна в работу по восстановлению этого и других ОКН Самары, поступательную и системную работу по отстаиванию интересов Самарской области на федеральном уровне, и вручил ему Почётный знак «За труд во благо земли Самарской», сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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