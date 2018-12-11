В Самаре подвели итоги работы по ликвидации незаконных гаражей за 2018 год
11 декабря 2018 14:59
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Глава администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин рассказал, что в соответствии с постановлением районной администрации, работа проводится следующим образом: за два месяца до демонтажа металлических конструкций на территории гаражных массивов вывешиваются объявления, предупреждающие собственников о предстоящих работах. В случае, если за отведенное время собственник не объявляется, администрация района нанимает подрядную организацию, которая вывозит гаражи и приводит в порядок освободившуюся территорию. Возможен и другой вариант развития событий, в соответствии с которым собственник вывозит гараж самостоятельно:
«Практика показывает, что жители в последнее время активно занимаются самовывозом объектов: только за этот год собственниками было убрано 410 гаражей. Это, с одной стороны, большое подспорье в работе по ликвидации незаконных построек, но с другой – дополнительная нагрузка на район: жители вывозят гаражи, но мусор за собой не убирают, это приходится делать за счет средств администрации», - рассказал Вадим Тюнин.
С аналогичной ситуацией столкнулась и администрация Промышленного района: за десять месяцев 2018 года жители самостоятельно вывезли 1828 металлических гаражей.
«Горожане вывозят свои конструкции децентрализовано, не уведомляют об это администрацию, именно поэтому мы зачастую не можем предусмотреть средства на уборку данной территории, а как следствие оперативно вывезти образовавшийся мусор», - добавил глава районной администрации Владимир Чернышков.
Для того, чтобы не допустить образование стихийной свалки после вывоза гаражных массивов, некоторые районы решили поступательно ликвидировать конструкции. К примеру, Игорь Рудаков рассказал, что в Кировском районе применяется следующая практика: работы по ликвидации незаконных конструкций ведутся на тех территориях, где в ближайшее время планируется благоустройство, либо строительство объектов социальной сферы.
«Мы определяем для себя микрорайоны, улицы, либо дворы, которые вошли в программу «Формирование комфортной городской среды», и занимаемся работой по ликвидации гаражей исключительно на этих территориях. Такая комплексная работа позволяет спланировать и вывоз гаражей, которые осуществляет подрядная организация, нанятая нами, и вывоз мусора с тех участков, где конструкции убирают сами жители», - пояснил Игорь Рудаков.
Глава города поддержала эту инициативу и предложила другим районам взять идею на вооружение. Также Елена Лапушкина обратила внимание глав районных администраций на конкретные адреса, по которым поступают жалобы от самарцев по поводу вывоза мусора с территорий бывших гаражных массивов. В частности, речь шла о дворах на улицах Партизанской, Губанова, Дыбенко и на проспекте Кирова.
«Вы должны самостоятельно мониторить ситуацию на подведомственных вам территориях и приходить на совещания, обладая полной информацией. Озвученные территории необходимо привести в порядок в ближайшее время, а также приложить максимум усилий для того, чтобы мусор после вывоза гаражей убирался в кратчайшие сроки», - заключила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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