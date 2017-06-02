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В Самаре планируют восстановить фонтан в сквере у «Шанхая»

2 июня 2017 15:42
445
Дано поручение подготовить эскизные решения проекта реконструкции фонтана.
В Самаре в рамках работ по капитальному ремонту улицы Молодогвардейской будет восстановлен фонтан в сквере, расположенном вдоль комплекса домов, более известного жителям города как «Шанхай». Такое решение было принято в ходе встречи Главы Самары с представителями общественного совета микрорайона, которые нашли старые фотографии сквера, благодаря которым можно будет восстановить первоначальный облик этой территории.

Дано поручение подготовить эскизные решения проекта реконструкции фонтана. Они будут утверждаться с участием общественности, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото samara-history.livejou


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Комментарии



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