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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре планируют отремонтировать памятник Василию Чапаеву

26 апреля 2017 15:37
119
Памятник Чапаеву был установлен в 1932 году к 15-летию Октябрьской революции.
В Самаре планируют отремонтировать памятник Василию Чапаеву, который находится рядом с самарским драмтеатром имени Максима Горького, пишет 63.ru. Об этом сообщил директор «Центра технического и хозяйственного обслуживания» города Александр Крайнов.

Проект реконструкции уже готов.
– Как только поступят деньги, начнется ремонт, – пояснил директор МБУ.

Скульптурную группу снимут и разбирут плиты  для ремонта фундамента памятника.

Памятник Чапаеву был установлен в 1932 году к 15-летию Октябрьской революции. Его создатели - архитектор Иосиф Лангбард и скульптор Матвей Манизер.

Для создания лица Чапаева Манизеру позировал сын Чапаева, внешне похожий на отца. Для образа красногвардейца-башкира, поднимающегося с земли, скульптору позировал слушатель Ленинградской военно-медицинской академии и башкирский поэт Гайса Юсупов.

Высота монумента 10 метров, масса - 12 тонн, размеры основания 17 на 22 м.



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Комментарии



Благоустройство региона
26 апреля 2017  15:37
Памятник Чапаеву был установлен в 1932 году к 15-летию Октябрьской революции.
В Самаре планируют отремонтировать памятник Василию Чапаеву
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