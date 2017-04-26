В Самаре планируют отремонтировать памятник Василию Чапаеву

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Проект реконструкции уже готов.– Как только поступят деньги, начнется ремонт, – пояснил директор МБУ.Скульптурную группу снимут и разбирут плиты для ремонта фундамента памятника.Памятник Чапаеву был установлен в 1932 году к 15-летию Октябрьской революции. Его создатели - архитектор Иосиф Лангбард и скульптор Матвей Манизер.Для создания лица Чапаева Манизеру позировал сын Чапаева, внешне похожий на отца. Для образа красногвардейца-башкира, поднимающегося с земли, скульптору позировал слушатель Ленинградской военно-медицинской академии и башкирский поэт Гайса Юсупов.Высота монумента 10 метров, масса - 12 тонн, размеры основания 17 на 22 м.