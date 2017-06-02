В Самаре панируют восстановить фонтан в сквере у «Шанхая»
2 июня 2017 15:42
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Дано поручение подготовить эскизные решения проекта реконструкции фонтана. Они будут утверждаться с участием общественности, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samara-history.livejou
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