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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре отремонтируют площадь перед музеем Алабина

29 мая 2017 12:50
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В Самаре отремонтируют площадь перед музеем Алабина
При этом  бюджете на текущий год средств на ремонт этой территории не предусмотрено.

В Самаре отремонтируют площадь перед музеем Алабина.
Отметим, что в бюджете на текущий год средств на ремонт этой территории не предусмотрено. Однако, департамент городского хозяйства разработал проект комплексного ремонта площади, пишет «ФедералПресс».
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Комментарии



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