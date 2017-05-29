В Самаре отремонтируют площадь перед музеем Алабина
29 мая 2017 12:50
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В Самаре отремонтируют площадь перед музеем Алабина.
Отметим, что в бюджете на текущий год средств на ремонт этой территории не предусмотрено. Однако, департамент городского хозяйства разработал проект комплексного ремонта площади, пишет «ФедералПресс».
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Комментарии
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