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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре освещение на Московском шоссе в районе Ташкентской включат до 5 декабря

1 декабря 2017 11:29
51
В Самаре освещение на Московском шоссе в районе Ташкентской включат до 5 декабря Также уберут ошибки с дорожных указателей.
Также уберут ошибки с дорожных указателей.

В Самаре на нескольких участках Московского шоссе не работает уличное освещение. Это промежутки от улицы Ташкентской до улицы Алма-Атинской и от «Касторамы» до улицы Банной. Его планируют включить на следующей неделе, сообщает 63.ру.

— 5 декабря планируем зажечь оба участка по осевой, — рассказал министр транспорта Иван Пивкин.

Кроме того, он отметил, что подрядная организация, которая устанавливала указатели с ошибками на дорогах, должна устранить все недостатки до 5 декабря.

Напомним, 29 ноября горожане заметили, что при переводе с русского на английский язык Волжское шоссе превратилось в Volzhskoye shosse, а Демократическая улица в Demokraticheskaya ulitsa. Как уточнили представители муниципального унитарного предприятия «Самарадортранссигнал», такие знаки — это прямое нарушение ГОСТа.
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Комментарии



Благоустройство региона
1 декабря 2017  11:29
В Самаре освещение на Московском шоссе в районе Ташкентской включат до 5 декабря Также уберут ошибки с дорожных указателей.
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