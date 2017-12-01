В Самаре освещение на Московском шоссе в районе Ташкентской включат до 5 декабря
1 декабря 2017 11:29
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В Самаре на нескольких участках Московского шоссе не работает уличное освещение. Это промежутки от улицы Ташкентской до улицы Алма-Атинской и от «Касторамы» до улицы Банной. Его планируют включить на следующей неделе, сообщает 63.ру.
— 5 декабря планируем зажечь оба участка по осевой, — рассказал министр транспорта Иван Пивкин.
Кроме того, он отметил, что подрядная организация, которая устанавливала указатели с ошибками на дорогах, должна устранить все недостатки до 5 декабря.
Напомним, 29 ноября горожане заметили, что при переводе с русского на английский язык Волжское шоссе превратилось в Volzhskoye shosse, а Демократическая улица в Demokraticheskaya ulitsa. Как уточнили представители муниципального унитарного предприятия «Самарадортранссигнал», такие знаки — это прямое нарушение ГОСТа.
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