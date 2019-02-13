В Самаре опробуют новую технологию борьбы с пробками
13 февраля 2019 21:33
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По замыслу большая часть автомобилей города должна быть оснащена технологией связи V2X. Это сервис, который используется для взаимодействия с другими автомобилями, инфраструктурой и окружающей средой. В этом случае водители смогут обмениваться информацией о местоположении друг друга, городском трафике и работе светофоров. Данная система в режиме реального времени будет обладать информацией о количестве автомобилей на улицах города и при необходимости может направить потоки автомобилей по альтернативным маршрутам.
Чтобы опробовать работу новой технологии «Автонет» выбрал наш город. Пока ведутся переговоры с местными проектными группами и бизнесменами о внедрении интегрированной интеллектуальной транспортной системы. Все еще находится в начальной стадии, а продукт еще не готов. Вероятно, эксперимент стартует уже в этом году, но более реалистичный прогноз – 2020 год.
Окончательный старт проекта зависит от того, когда будет готова технология. Вероятно, это произойдет в середине 2019 года. Ее создают «Сколково» и НП «ГЛОНАСС». В нашем городе в этом году будут изучены транспортные потоки, а в следующем уже стартует сам проект.
Также «Автонет» планирует изучить Самару на предмет оснащения всем необходимым для работы системы. После этого будет создана транспортная модель и так называемый цифровой двойник. Его и подключат к искусственному интеллекту.
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Комментарии
Благоустройство региона
13 февраля 2019 21:33
В Самаре в рамках эксперимента может быть опробована технология борьбы с пробками с помощью искусственного интеллекта. Благоустройство региона
99
12 февраля 2019 15:49
3,9 млрд. рублей регионального дорожного фонда распределены всем городам и районам Самарской области на ремонт автомобильных дорог местного значения. Благоустройство региона
275
12 февраля 2019 10:39
Однако средств на это пока нет. Благоустройство региона
199
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