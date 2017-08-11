В Самаре ограничивают движение по ул. Карбышева и К.Маркса
11 августа 2017 12:02
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Сейчас «Предприятие тепловых сетей» ведет ремонтные работы на 28 объектах, предполагается, что всего за лето приведут в порядок 40 км теплотрасс.
Напомним, что в прошлом году были заменены участки общей длиной в 26 км. Работы уже выполнены на 95%, сейчас идет благоустройство после ремонта.
Самые проблемные и крупные участки, где пришлось менять трубы — на улицах Карбышева и К.Маркса. На первом участке нужно было заменить около 1 км теплосети. По состоянию на 10 августа, трубопровод выведен из эксплуатации, проведены подготовительные работы, частично выполнены земляные работы. Предполагается завершить ремонтные работы до 15 сентября.
То есть, до этого срока движение на участке ул.Карбышева (от ул.Дыбенко до ул.Гагарина) приостановлено.
Как и на участке ул.К.Маркса (от ул.Киевской до ул.Гагарина), хотя одностороннее движение в направлении ул.Гагарина там пока возможно. Восстановят движение в полном объеме тоже предположительно к 15 сентября, сообщает Самру.ру.
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