В Самаре обсудили вопросы, касающиеся развития транспортной и социальной инфраструктуры поселка Прибрежный
10 августа 2018 15:59
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На совещании глава города и Уполномоченный по правам человека обсудили вопросы, касающиеся развития транспортной и социальной инфраструктуры на территории поселка Прибрежный.
«19 июля этого года мной было проведено выездное совещание в поселке Прибрежный. Поводом для проведения такого мероприятия послужило обращение граждан с просьбой разобраться в ситуации по оказанию медицинской помощи в поселке», - рассказала Ольга Гальцова.
По словам Ольги Гальцовой, наибольшую обеспокоенность у местных жителей вызывает состояние дневного стационара и отсутствие медицинского персонала в поликлиническом отделении.
«Здание стационара нуждается в капитальном ремонте. Если проводить ремонт не целесообразно, стоит рассмотреть возможность переноса учреждения в другое помещение. Я прекрасно понимаю, что сфера здравоохранения находится не в ведении городской Администрации, а ведении министерства здравоохранения Самарской области, но прошу вас, Елена Владимировна, помочь в разрешении ситуации», - обратилась Галина Гальцова к Елене Лапушкиной.
«Мы однозначно будем держать ситуацию под контролем и со своей стороны приложим все усилия, чтобы эти вопросы разрешились», - подчеркнула Глава города.
Обсуждая тему сохранения и поддержания здоровья местного населения, участники встречи коснулись и вопроса о развитии физкультуры и спорта в Прибрежном. Глава администрации Красноглинского района Олег Комаров рассказал, что еще в 2015 году был разработан и утвержден проект физкультурно-оздоровительного комплекса, но его возведение было отложено по ряду причин.
«Олег Игоревич, я предлагаю поднять тот проект и посмотреть, насколько он актуален. Через управляющего микрорайоном ознакомьте жителей с проектом и выслушайте все их замечания и пожелания. Параллельно с этим Департаменту спорта необходимо изучить существующие типовые проекты спортивных комплексов, чтобы в дальнейшем мы понимали, какой вариант мы можем адаптировать под Прибрежный с учетом мнения жителей», - поручила глава Самары.
Ольга Гальцова также рассказала Главе города, что во время посещения поселка местные жители задавали вопросы о работе общественного транспорта. По их словам, в поселке ощущается нехватка муниципальных автобусов.
«Удаленность Прибрежного от основной территории составляет 60 км и по факту это уже межмуниципальный маршрут, - отметил руководитель Департамента транспорта Юрий Тапилин. - От поселка до центральной части ходит шесть автобусов, из них два – это наши, муниципальные автобусы маршрута №79, и четыре – автобусы №447, запущенные министерством транспорта. Больше всего востребован именно автобус №79, так как на нем действуют все виды льгот, а стоимость проезда составляет 25 рублей. При этом межмуниципальные автобусы не предусматривают льготный проезд, а стоимость билета составляет уже 80 рублей. Пассажиропоток при таком раскладе перетекает на 79 автобус, и поэтому люди просят увеличить количество автобусов на этом маршруте».
Елена Лапушкина поручила Юрию Тапилину вместе с региональным министерством проработать варианты решения транспортного вопроса поселка Прибрежный.
Также на совещании рассмотрели вопрос о продлении маршрута №79 до села Задельное, расположенного неподалеку от Прибрежного. Заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Игорь Сапрыкин доложил, что в настоящее время продлить маршрут невозможно из-за отсутствия на этом участке дорожного полотна, соответствующего нормам.
«Ремонт этого участка дороги запланирован на 2019 год. После того, как мы приведем дорогу в соответствие всем требованиям, по ней можно будет запускать общественный транспорт», - рассказал Игорь Сапрыкин.
Кроме того, Игорь Сапрыкин рассказал, что до 1 сентября этого года будет отремонтирована одна из главных улиц поселка – улица Труда. Помимо дорожного полотна, в нормативное состояние будет проведен и участок тротуара вдоль улицы.
«Контролируйте подрядчика при выполнении этих работ. Ремонт должен быть выполнен качественно и в указанный срок», - подчеркнула Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары.
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Комментарии
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