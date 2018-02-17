В Самаре обновят фасад и крышу дома купца Жукова на Ленинградской
17 февраля 2018 13:12
203
Съемочная группа guberniatv.ru побывала в цехе, где в буквальном смысле историю собирают по крупицам. На главной пешеходной улице Самары что ни здание - то достопримечательность. Здесь всегда многолюдно, а во время ЧМ-2018 от туристов и вовсе отбоя не будет. К встрече гостей Ленинградка готовится основательно. Так, новый облик приобретают объекты культурного наследия. Один из них - дом зажиточного купца Василия Жукова. Здание было достроено к 1913 году. Сдавалось под торговые лавки и жилье. Уже при советской власти здесь разместились коммуналки. Серьезного ремонта не было более полусотни лет. Потрескалась краска. Время не пощадило и кирпичную кладку.
Житель дома № 46 на улице Ленинградской Марк Энговатов рассказывает: «С жильцами постоянно наблюдаем работы, которые здесь проводятся. Естественно они доставляют некоторые неудобства, но мы готовы их терпеть, потому что дом, сами видите, в каком он состоянии. И мы сами рады, что его делают и всячески способствуем строителям».
Исторический облик зданию возвращает областной фонд капитального ремонта. К замене крыши, реконструкции и утеплению фасада приступили в прошлом году. На эти цели направили около 14 млн рублей.
Строителям предстоит полностью обновить крышу. Раньше она протекала, была захламлена, отсюда вывезли порядка 10 КамАЗов мусора. Работа выполнена уже на 30 %. Так, заменили стропильную систему, балки, а этот кирпич пойдет на восстановление дымоходов.
Однако самая сложная часть - восстановление фасада.
Представитель подрядной организации Олеся Нураева отмечает: «Последний ремонт произведен некорректно, неправильно, с использованием цементной штукатурки, что привело к ее сколам. На данный момент используются высокие технологии немецкого производства».
Сильно пострадало и внешнее убранство: лепные карнизы, мужские и женские фигуры, внушительная голова льва. Декор аккуратно снимают с фасада и отвозят в специальный цех: часть восстанавливают, а то, что было практически полностью разрушено, делают заново. Работа - кропотливая, на один такой элемент уходит месяц.
Специалист по восстановительным работам Вазген Закарян делится: «В основном работаем по фотографиям. Эта деталь к нам пришла в полностью разобранном виде из 6-ти частей. Мы ее подгоняли, симметрию соблюдали. Потом покрывали однородным составом для более удобной обработки».
Работают не только с гипсом - в ход идут и более современные материалы. Ноу-хау местных мастеров - состав, который не подвержен обледенению. Если, к примеру, обрабатывать им кровлю, то о сосульках можно забыть.
Врио директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов подчеркивает: «Официально гарантия фонда и подрядчиков - 5 лет. Но используются гипсовые системы. И сейчас внедрять более высокотехнологические материалы с использованием акриловых компонентов и полимерных покрытий, которое позволит прослужить ремонту более 20-30 лет».
Работы в доме на Ленинградской завершат в мае 2018-го. В этом году планируют обновить 60 объектов культурного наследия. Всего же за время существования программы отремонтировали 144 таких здания.
Фото: samara.onfoot.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
17 февраля 2018 13:12
Работы в доме на Ленинградской завершат в мае 2018-го. Благоустройство региона
202
15 февраля 2018 16:20
Дорога будет перекрыта для устранения недостатков проезжей части, связанной с высотой трамвайных рельсов. Транспорт при этом будет ездить по левой полосе.... Благоустройство региона
493
15 февраля 2018 12:09
Точные сроки подключения не называются. Благоустройство региона
264
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
949
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
364
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10827
Всё в Дом
8 февраля 2018 16:39
Матрасы нового поколения продолжают возглавлять рейтинг продаж спальных принадлежностей. После «матрасного голода» советских времён покупатель... Всё в Дом
133
8 февраля 2018 16:03
Итальянская мебель всегда находится на пике популярности. На то есть масса веских причин. Купить calligaris всегда можно в студии интерьеров FORMUL.RU. Всё в Дом
81
22 января 2018 17:22
Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя. Всё в Дом
329
ЖКХ
17 февраля 2018 14:09
Проезжая часть на месте прорыва трубопровода покрыт льдом. ЖКХ
239
16 февраля 2018 13:03
Направлен иск на банкротство. ЖКХ
325
16 февраля 2018 10:27
На нем отмечены инициативы и результаты, обозначены проблемные вопросы. ЖКХ
295
Экология
16 февраля 2018 13:09
В правительстве региона обсудили меры по обеспечению безопасности людей. Экология
799
15 февраля 2018 12:23
Ветры сдувают промышленные выбросы на улицы города. Экология
235
13 февраля 2018 14:00
Такую погоду синоптики прогнозируют ночью. Экология
867
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
330
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
347
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
741
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
585
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
628
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1952
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
497
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3605
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2067
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2505
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2395
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
2013
Мероприятия