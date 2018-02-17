Я нашел ошибку
Главные новости: 
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
На тушение пожара в квартире дома на ул. Мориса Тореза в Самаре выезжали 25 спасателей
ФАС может закрыть рынок для 17 препаратов «АстраЗенека», если их цены не снизят к 20 февраля. В компании опасаются, что из-за невозможности выполнить требование в срок, пациенты останутся без жизненно важных лекарств против рака.
ФАС может закрыть рынок для 17 жизненно необходимых препаратов
Поставки из которой были под запретом с 2006 по 2013 год. Госпрограмма Грузии по продвижению своих вин за рубежом на Россию не распространяется.
По итогам прошлого года в трио крупнейших импортеров вина в Россию вошла Грузия
Проезжая часть на месте прорыва трубопровода покрыт льдом.
На пересечении Заводского шоссе и XXII Партсъезда в Самаре образовался потоп из-за утечки на водопроводе
Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 миллионов рублей
Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 миллионов рублей
Митинг за возврат соцвыплат проходит в сквере «Родина» в Самаре
Митинг за возврат соцвыплат проходит в сквере «Родина» в Самаре
Работы в доме на Ленинградской завершат в мае 2018-го.
В Самаре обновят фасад и крышу дома купца Жукова на Ленинградской
Тольяттинец похитил из квартиры новой знакомой вещи на 33 тысячи рублей
Тольяттинец похитил из квартиры новой знакомой вещи на 33 тысячи рублей
сегодня  Суббота, 17 февраля, 18:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/02:
USD 56.36
-0.23
EUR 70.65
-0.02
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре обновят фасад и крышу дома купца Жукова на Ленинградской

17 февраля 2018 13:12
203
Работы в доме на Ленинградской завершат в мае 2018-го.
Как сообщает guberniatv.ru, в Самаре обновят фасад и крышу дома купца Жукова на Ленинградской. Зданию более ста лет. А последний ремонт проводился около полувека назад. И то с нарушениями. Главная трудность для подрядчика - разрушенная лепнина. Ее кропотливо восстанавливают местные умельцы.

Съемочная группа guberniatv.ru побывала в цехе, где в буквальном смысле историю собирают по крупицам. На главной пешеходной улице Самары что ни здание - то достопримечательность. Здесь всегда многолюдно, а во время ЧМ-2018 от туристов и вовсе отбоя не будет. К встрече гостей Ленинградка готовится основательно. Так, новый облик приобретают объекты культурного наследия. Один из них - дом зажиточного купца Василия Жукова. Здание было достроено к 1913 году. Сдавалось под торговые лавки и жилье. Уже при советской власти здесь разместились коммуналки. Серьезного ремонта не было более полусотни лет. Потрескалась краска. Время не пощадило и кирпичную кладку.

Житель дома № 46 на улице Ленинградской Марк Энговатов рассказывает: «С жильцами постоянно наблюдаем работы, которые здесь проводятся. Естественно они доставляют некоторые неудобства, но мы готовы их терпеть, потому что дом, сами видите, в каком он состоянии. И мы сами рады, что его делают и всячески способствуем строителям».

Исторический облик зданию возвращает областной фонд капитального ремонта. К замене крыши, реконструкции и утеплению фасада приступили в прошлом году. На эти цели направили около 14 млн рублей.

Строителям предстоит полностью обновить крышу. Раньше она протекала, была захламлена, отсюда вывезли порядка 10 КамАЗов мусора. Работа выполнена уже на 30 %. Так, заменили стропильную систему, балки, а этот кирпич пойдет на восстановление дымоходов.

Однако самая сложная часть - восстановление фасада.

Представитель подрядной организации Олеся Нураева отмечает: «Последний ремонт произведен некорректно, неправильно, с использованием цементной штукатурки, что привело к ее сколам. На данный момент используются высокие технологии немецкого производства».

Сильно пострадало и внешнее убранство: лепные карнизы, мужские и женские фигуры, внушительная голова льва. Декор аккуратно снимают с фасада и отвозят в специальный цех: часть восстанавливают, а то, что было практически полностью разрушено, делают заново. Работа - кропотливая, на один такой элемент уходит месяц.

Специалист по восстановительным работам Вазген Закарян делится: «В основном работаем по фотографиям. Эта деталь к нам пришла в полностью разобранном виде из 6-ти частей. Мы ее подгоняли, симметрию соблюдали. Потом покрывали однородным составом для более удобной обработки».

Работают не только с гипсом - в ход идут и более современные материалы. Ноу-хау местных мастеров - состав, который не подвержен обледенению. Если, к примеру, обрабатывать им кровлю, то о сосульках можно забыть.

Врио директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов подчеркивает: «Официально гарантия фонда и подрядчиков - 5 лет. Но используются гипсовые системы. И сейчас внедрять более высокотехнологические материалы с использованием акриловых компонентов и полимерных покрытий, которое позволит прослужить ремонту более 20-30 лет».

Работы в доме на Ленинградской завершат в мае 2018-го. В этом году планируют обновить 60 объектов культурного наследия. Всего же за время существования программы отремонтировали 144 таких здания.



Фото:  samara.onfoot.ru 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
17 февраля 2018  13:12
Работы в доме на Ленинградской завершат в мае 2018-го.
В Самаре обновят фасад и крышу дома купца Жукова на Ленинградской
Работы в доме на Ленинградской завершат в мае 2018-го.   Благоустройство региона
202
15 февраля 2018  16:20
Дорога будет перекрыта для устранения недостатков проезжей части, связанной с высотой трамвайных рельсов. Транспорт при этом будет ездить по левой полосе. Ориентировочно ограничение движения будет действовать до мая 2018 года.
В Самаре улицу Ташкентскую частично перекроют на несколько месяцев
Дорога будет перекрыта для устранения недостатков проезжей части, связанной с высотой трамвайных рельсов. Транспорт при этом будет ездить по левой полосе.... Благоустройство региона
493
15 февраля 2018  12:09
Освещение на Волжском шоссе в Самаре включат весной
Освещение на Волжском шоссе в Самаре включат весной
Точные сроки подключения не называются. Благоустройство региона
264
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
949
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
364
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10827
Весь список
Всё в Дом
8 февраля 2018  16:39
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
 Матрасы нового поколения продолжают возглавлять рейтинг продаж спальных принадлежностей. После «матрасного голода» советских времён покупатель... Всё в Дом
133
8 февраля 2018  16:03
Преимущества итальянской мебели Calligaris
Преимущества итальянской мебели Calligaris
 Итальянская мебель всегда находится на пике популярности. На то есть масса веских причин.  Купить calligaris  всегда можно в студии интерьеров FORMUL.RU.  Всё в Дом
81
22 января 2018  17:22
Ремонт уплотнителя стиральной машины
Ремонт уплотнителя стиральной машины
 Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя.  Всё в Дом
329
Весь список
ЖКХ
17 февраля 2018  14:09
Проезжая часть на месте прорыва трубопровода покрыт льдом.
На пересечении Заводского шоссе и XXII Партсъезда в Самаре образовался потоп из-за утечки на водопроводе
Проезжая часть на месте прорыва трубопровода покрыт льдом.  ЖКХ
239
16 февраля 2018  13:03
МУП «ЖЭС» возглавил антирейтинг должников за тепло среди действующих компаний Самарской области Направлен иск на банкротство.
МУП «ЖЭС» возглавил антирейтинг должников за тепло среди действующих компаний Самарской области
Направлен иск на банкротство. ЖКХ
325
16 февраля 2018  10:27
В Самарских коммунальных системах состоялся итоговый Штаб благоустройства
В "Самарских коммунальных системах" состоялся итоговый Штаб благоустройства
На нем отмечены инициативы и результаты, обозначены проблемные вопросы. ЖКХ
295
Весь список

Экология
16 февраля 2018  13:09
Паводок в Самарской области ожидают в пределах нормы
Паводок в Самарской области ожидают в пределах нормы
В правительстве региона обсудили меры по обеспечению безопасности людей. Экология
799
15 февраля 2018  12:23
Тольяттинская мэрия: грязный смог в городе сохранится до 16 февраля
Тольяттинская мэрия: грязный смог в городе сохранится до 16 февраля
Ветры сдувают промышленные выбросы на улицы города. Экология
235
13 февраля 2018  14:00
В Самарской области к концу недели похолодает до -27 градусов
В Самарской области к концу недели похолодает до -27 градусов
Такую погоду синоптики прогнозируют ночью. Экология
867
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
330
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
347
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
741
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
585
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
628
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1952
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
497
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3605
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2067
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2505
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2395
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
2013
Весь список

Мероприятия
В Самаре на площади Куйбышева впервые пройдет блинный фестиваль
В Самаре состоится открытый турнир по спортивной гимнастике «На призы чемпионки мира Анны Дементьевой»
Елена Лапушкина провела выездное совещание по реставрации объектов историко-культурного наследия
Весь список
Популярное
за сегодня

На входных зонах «Самара Арены» начали устанавливать ростовые турникеты

647

Митинг за возврат соцвыплат проходит в сквере «Родина» в Самаре

587
за неделю

В Самаре на Московском шоссе женщина за рулем "Ауди" не справилась с управлением и столкнулась с 10 машинами

4201

Самарский блогер снял, как рабочие укладывают последний слой купола стадиона "Самара Арена"

2328
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда