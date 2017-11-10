В Самаре не перекрестке улиц Красноармейская и Чапаевская завершены работы по ремонту фонтана «Красное знамя»
10 ноября 2017 15:29
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Накануне был проведен тестовый пуск, чтобы в первую очередь проверить работоспособность системы водоснабжения. Испытания прошли успешно.
В подземном техпомещении установили 3 насоса. При работе основного высота струй (их 12) составляет 6-7 метров, при включении еще и резервного может достигать 10-12 метров. Третий насос – на случай необходимости откачки воды, чтобы избежать затопления и не испортить дорогостоящее оборудование.
«Фонтан восстановлен согласно первоначальному проекту. Добавилось лишь световое оборудование, что придает сооружению более современный облик и динамичность. Подсвечиваться будут все струи. Подсветка способна работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, когда можно настроить временной интервал, в течение которого цветовые решения могут меняться», - пояснил представитель компании-подрядчика - ООО «Абсолютспецстрой» - Игорь Щербаков.
Благоустроили и прилегающую территорию. Здесь появилось плиточное покрытие. Привели в порядок основание памятника рядом с фонтаном.
За ходом работ на всех этапах следили не только специалисты, но и общественники.
На этой неделе фонтан будет законсервирован на зимний период. А весной, после дополнительной регулировки струй, он предстанет перед горожанами во всей красе, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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