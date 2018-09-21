В Самаре начинают реконструкцию ледовой арены на Молодогвардейской

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Как следует из конкурсной документации, первый этап строительства должен быть завершен 20 декабря 2019 года. Заявки от участников тендера принимаются до 8 октября, 15 октября планируется подвести его итоги и назвать победителя. Процесс реконструкции будет контролировать Управление капстроительства Самарской области.Как сообщалось ранее, в мае этого года был объявлен тендер на корректировку проекта реконструкции, разработанного в 2017 году и получившего положительное заключение госэкспертизы. Доработанный проект предусматривал увеличение площади объекта с 25,8 тыс. кв. м до 28,3 тыс. кв. м.После реконструкции Дворец спорта сможет принимать международные соревнования по хоккею, фигурному катанию и баскетболу. Трибуны ледовой арены вместят 5 тыс. зрителей, а партер во время концертов – 2 тыс. зрителей. Кроме основной ледовой арены, здесь будет работать еще два катка – для керлинга и тренировок фигуристов и хоккеистов.