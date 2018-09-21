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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре начинают реконструкцию ледовой арены на Молодогвардейской

21 сентября 2018 14:09
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На эти цели из бюджета Самарской области выделено 779 млн рублей.
В Самаре объявлен тендер на проведение работ первого этапа реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. На эти цели из бюджета Самарской области выделено 779 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Как следует из конкурсной документации, первый этап строительства должен быть завершен 20 декабря 2019 года. Заявки от участников тендера принимаются до 8 октября, 15 октября планируется подвести его итоги и назвать победителя. Процесс реконструкции будет контролировать Управление капстроительства Самарской области.

Как сообщалось ранее, в мае этого года был объявлен тендер на корректировку проекта реконструкции, разработанного в 2017 году и получившего положительное заключение госэкспертизы. Доработанный проект предусматривал увеличение площади объекта с 25,8 тыс. кв. м до 28,3 тыс. кв. м.

После реконструкции Дворец спорта сможет принимать международные соревнования по хоккею, фигурному катанию и баскетболу. Трибуны ледовой арены вместят 5 тыс. зрителей, а партер во время концертов – 2 тыс. зрителей. Кроме основной ледовой арены, здесь будет работать еще два катка – для керлинга и тренировок фигуристов и хоккеистов.




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Комментарии



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