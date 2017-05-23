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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала

23 мая 2017 22:34
268
Сейчас ведутся работы со стороны перрона, где приступили к укреплению фундамента.
В преддверии ЧМ-2018 в Самаре стартовал ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры, сообщает 63.ru.

Сейчас ведутся работы со стороны перрона, где приступили к укреплению фундамента.

Планируется полностью заменить асфальт на территории автовокзала. Фасад здания обошьют поликарбонатом и плиткой в прежней цветовой гамме. 


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Комментарии



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