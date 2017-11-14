В Самаре началось строительство лестничного спуска от здания Собора Софии Премудрости Божией
14 ноября 2017 14:42
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Согласно проекту, лестничный спуск будет включать амфитеатр. По планам, работы по строительству лестничного спуска и благоустройству территории Собора завершатся в апреле следующего года. Работы будут проводиться за счет средств меценатов.
Владимир Василенко поручил подрядчику составить четкий график проведения работ.
«Ни у кого не должно возникнуть сомнений, что строительство будет завершено в запланированные сроки», - подчеркнул он, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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Комментарии
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