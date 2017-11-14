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В Самаре началось строительство лестничного спуска от здания Собора Софии Премудрости Божией
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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре началось строительство лестничного спуска от здания Собора Софии Премудрости Божией

14 ноября 2017 14:42
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Согласно проекту, лестничный спуск будет включать амфитеатр. По планам, работы по строительству лестничного спуска и благоустройству территории Собора завершатся в апреле следующего года. Работы будут проводиться за счет средств меценатов.
Во вторник, 14 ноября, временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко провел выездное совещание по благоустройству территории у Собора Софии Премудрости Божией. Здесь стартовало строительство лестничного спуска, который соединит территорию собора с 4-ой очередью набережной.

Согласно проекту, лестничный спуск будет включать амфитеатр. По планам, работы по строительству лестничного спуска и благоустройству территории Собора завершатся в апреле следующего года. Работы будут проводиться за счет средств меценатов.

Владимир Василенко поручил подрядчику составить четкий график проведения работ.

«Ни у кого не должно возникнуть сомнений, что строительство будет завершено в запланированные сроки», - подчеркнул он, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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14 ноября 2017  14:42
Согласно проекту, лестничный спуск будет включать амфитеатр. По планам, работы по строительству лестничного спуска и благоустройству территории Собора завершатся в апреле следующего года. Работы будут проводиться за счет средств меценатов.
В Самаре началось строительство лестничного спуска от здания Собора Софии Премудрости Божией
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