В Самаре началось строительство лестничного спуска от здания Собора Софии Премудрости Божией

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Во вторник, 14 ноября, временно исполняющий полномочия главы Самарыпровел выездное совещание по благоустройству территории у Собора Софии Премудрости Божией. Здесь стартовало строительство лестничного спуска, который соединит территорию собора с 4-ой очередью набережной.Согласно проекту, лестничный спуск будет включать амфитеатр. По планам, работы по строительству лестничного спуска и благоустройству территории Собора завершатся в апреле следующего года. Работы будут проводиться за счет средств меценатов.Владимир Василенко поручил подрядчику составить четкий график проведения работ.«Ни у кого не должно возникнуть сомнений, что строительство будет завершено в запланированные сроки», - подчеркнул он, сообщает пресс-служба администрации Самары.