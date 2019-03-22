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В Самаре начались работы по ремонту дорог в рамках гарантийных обязательств подрядчиков

22 марта 2019 14:31
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В ночь на 22 марта рабочие подрядной организации приступили к ремонту Волжского проспекта – работы проводятся в рамках гарантийных обязательств.
В ночь на 22 марта рабочие подрядной организации приступили к ремонту Волжского проспекта – работы проводятся в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, проспект расположен в центральной части города и является важной транспортной «артерией».

В рамках комплексного ремонта, проведенного в 2016-2017 годах на участке общей протяженностью 2,5 км (от ул. Вилоновская до ул. Осипенко) были выполнены следующие работы:

- ремонт покрытия проезжей части на общей площади 46 163 кв.м;
- ремонт газонов на общей площади 17 321 кв. м;
- ремонт тротуаров на общей площади 20 300 кв.м, из них в плиточном покрытии - 13 000 кв.м и в асфальтобетонном покрытии - 7 300 кв. м;
- замена люков инженерных коммуникаций с частичной заменой плит перекрытия - 409 шт.

В марте 2019 года специалистами МБУ «Дорожное хозяйство» был проведен осмотр данного объекта на предмет выявления гарантийных дефектов.

В настоящий момент подрядной организацией устранены дефекты покрытия проезжей части литой асфальтобетонной смесью на общей площади 10 кв. м. Также подрядная организация производит замену плит перекрытия на дождеприемных колодцах. Кроме того, выполняет установку люков дождеприемных колодцев на высотную отметку проезжей части.

«Гарантийный ремонт производится в ночное время суток во избежание автомобильного затора. Перед тем, как провести гарантийные работы, каждый дефект нашими специалистам анализируется и оценивается причина его возникновения. Например, в случае с плитой дождеприемного колодца предполагаем, что это - брак поставщика. Дефектную плиту мы забрали, предъявим поставщику для замены. Сейчас на участке Волжского проспекта ведется укладка асфальтобетонной смеси, данная смесь не боится осадков за счет большого количества вяжущего вещества, поэтому она менее чувствительна к влаге и не восприимчива к температурным воздействиям. Застывает смесь ориентировочно в течение 5-6 часов, к утру движение открыто», – пояснил заместитель главного инженера ООО «НПФ «XXI век» Даниил Степанов.

Подрядчик планирует завершить гарантийный ремонт участка Волжского проспекта в срок до 27 марта текущего года.

«Первой стадией проведения гарантийного ремонта является выезд кураторов с подрядной организацией на объект для констатации факта, делается фотоотчет, а также готовятся акты для устранения дефектов по гарантии. Затем проводятся сами гарантийные работы, после устранения дефектов проводится повторный выезд для проведения оценки качества выполненных работ, а также наличия имеющихся дефектов и возможности возникновения новых», - сообщил заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

При установлении постоянных положительных температур наружного воздуха и схода снега проводится полный осмотр всех гарантийный дорог соответственно видам работ, находящихся на гарантии. Проверяется качество ремонта не только на проезжих частях, но и на тротуарах. Обращается внимание и на состояние бордюров, ограждений,светофоров и дорожных знаков – всего, что ремонтировали по муниципальному контракту.

На отремонтированных улицах Самары нашли 69 дефектов. Все они должны быть устранены подрядчиками за счет собственных средств. На 18 объектах гарантийный ремонт уже выполнен, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



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22 марта 2019  14:31
В ночь на 22 марта рабочие подрядной организации приступили к ремонту Волжского проспекта – работы проводятся в рамках гарантийных обязательств.
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