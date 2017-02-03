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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре на въезде хотят установить новую стелу

3 февраля 2017 11:52
193
Она появится со стороны Кировского моста.

Эскиз стелы представляет собой надпись «Самара», расположенную на постаменте, пишет 63.ру.
Напомним, въездные пути в Самару обновляют к чемпионату мира по футболу 2018 года. Планируется, что стелу, которая будет встречать гостей со стороны Кировского моста, выполнят из монолитного поликарбоната. Конструкция, согласно проекту, включает также подсветку конструкций и элементы озеленения.


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Комментарии



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