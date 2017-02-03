В Самаре на въезде хотят установить новую стелу
3 февраля 2017 11:52
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Эскиз стелы представляет собой надпись «Самара», расположенную на постаменте, пишет 63.ру.
Напомним, въездные пути в Самару обновляют к чемпионату мира по футболу 2018 года. Планируется, что стелу, которая будет встречать гостей со стороны Кировского моста, выполнят из монолитного поликарбоната. Конструкция, согласно проекту, включает также подсветку конструкций и элементы озеленения.
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