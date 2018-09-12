В Самаре на улице Ташкентской начали обустраивать парковки

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Благоустройство ведется на территории, которая прилегает к реконструированному участку улицы Ташкентской. Будут отремонтированы и внутриквартальные проезды.Власти выделяют 147 млн рублей на продолжение реконструкции улицы Ташкентской. Ранее были проведены работы на участке от улицы Солнечной до Московского шоссе. Следующий этап будет проводиться на участке от больницы им. Середавина до улицы Стара-Загоры.Фото: samarskie-voditeli.ru