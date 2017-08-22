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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре на улице Алексея Толстого началась укладка верхнего слоя дорожного покрытия

22 августа 2017 14:29
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Для устройства верхнего слоя «дорожной одежды» толщиной 5 см подрядчик использует щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем, что позволяет обеспечить более надежное сцепление материала с дорожным полотном и улучшить эксплуатационные
Протяженность ремонтируемого участка, от улицы Крупской до улицы Некрасовская, составляет порядка 2 км, площадь – около 13000 кв. м.

Уже полностью выполнено устройство 124-х люков смотровых колодцев на проезжей части. Продолжается ремонт дождеприемных колодцев и тротуаров с асфальтобетонным покрытием на площади 10400 кв. м, идет установка бордюрного камня. На прошлой неделе закончена укладка выравнивающего слоя покрытия проезжей части. Таким образом, почти половину объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом, подрядная организация - ООО «Стройсервис» - завершила, и теперь ремонт вступил в основную фазу.

Для устройства верхнего слоя «дорожной одежды» толщиной 5 см подрядчик использует щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем, что позволяет обеспечить более надежное сцепление материала с дорожным полотном и улучшить эксплуатационные характеристики проезжей части.

Также муниципальным контрактом заказчик предусмотрел ремонт газонов, срезку изношенного асфальтобетонного покрытия въездов и ремонт покрытия проезжей части въездов, устройство новых автостоянок на площади 1270 кв. м, нанесение разметки, установку дорожных знаков, 2-х десятков мусорных урн и др. Этим и обуславливаются преимущества комплексного ремонта: в порядок приводится не только проезжая часть «от борта до борта», но и прилегающая территория.

Наибольшая часть работ будет завершена до 31 октября текущего года. Поскольку контракт на комплексный ремонт улицы Алексея Толстого двухгодичный, некоторые виды работ, такие как разметка и установка новых знаков организации дорожного движения, будут произведены в следующем году, как только позволят погодные условия.

Гарантия на дорожное покрытие, отремонтированное комплексно, составляет 5 лет. В течение этого времени в случае возникновения гарантийных дефектов подрядчик обязуется устранять их исключительно за счет собственных средств, сообщает пресс-служба администрации Самары


Фото  samadm.ru 



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Комментарии



Благоустройство региона
22 августа 2017  14:29
Для устройства верхнего слоя «дорожной одежды» толщиной 5 см подрядчик использует щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем, что позволяет обеспечить более надежное сцепление материала с дорожным полотном и улучшить эксплуатационные
В Самаре на улице Алексея Толстого началась укладка верхнего слоя дорожного покрытия
Для устройства верхнего слоя «дорожной одежды» толщиной 5 см подрядчик использует щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем, что... Благоустройство региона
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