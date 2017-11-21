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В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова освещение появится после восстановления поврежденного кабеля

21 ноября 2017 17:40
139
Об этом сообщили представители регионального минтранса.
Такая  информация опубликована 21 ноября в Twitter министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

«Строители повредили кабели, восстановление займет 1,5 недели, также задерживается поставка контроллеров. Все работы по реконструкции объекта завершатся в декабре 2017 года», - сообщили представители регионального минтранса.


Фото: соцсети


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Комментарии



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