В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова освещение появится после восстановления поврежденного кабеля
21 ноября 2017 17:40
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«Строители повредили кабели, восстановление займет 1,5 недели, также задерживается поставка контроллеров. Все работы по реконструкции объекта завершатся в декабре 2017 года», - сообщили представители регионального минтранса.
Фото: соцсети
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