В Самаре на пр. Кирова снесли торговый павильон

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Сноса торгового павильона по адресу пр. Кирова, 348 в Самаре добилась группа «Народного контроля» местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Промышленного района. Группа работает в рамках реализации одноименного партийного проекта.Торговый объект вызывал многочисленные жалобы жителей. Своим неэстетическим видом он портил облик района. Жалобы были и на антисанитарное состояние внутри павильона, качество продуктов. В мае «Народный контроль» проверил объект. Информация о нарушениях была передана в административную комиссию и Роспотребнадзор. В результате торговый павильон был снесен.- «Народный контроль» и впредь будет отстаивать интересы жителей, - предупредил зам. руководителя группы Михаил Лыков.