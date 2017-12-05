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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре на пл. Куйбышева появятся ледяные скульптуры персонажей мультфильмов

5 декабря 2017 13:30
19
В Самаре на пл. Куйбышева появятся ледяные скульптуры персонажей мультфильмов Их изготовят мастера из Санкт-Петербурга.
Их изготовят мастера из Санкт-Петербурга.

Стал известен победитель тендеров, создание и декорирование площади им. Куйбышева ледяными скульптурами, объявленных Агентством по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию и физической культуры и массового спорта в Самаре, сообщает портал госзакупок.

Мастера из Санкт-Петербурга изготовят изо льда фигуры персонажей известных мультфильмов. На площади появятся: Ну погоди, Морозко, Трон и Снежная королева, Снеговик-почтовик, Умка, Щелкунчик и Маша, Чебурашка и крокодил Гена.

Украшение площади Куйбышева должно быть завершено к 18 декабря, пишет АиФ Самара.

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Комментарии



Благоустройство региона
5 декабря 2017  13:30
В Самаре на пл. Куйбышева появятся ледяные скульптуры персонажей мультфильмов Их изготовят мастера из Санкт-Петербурга.
В Самаре на пл. Куйбышева появятся ледяные скульптуры персонажей мультфильмов
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