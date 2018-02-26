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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре на пересечении улицы Спортивной с Чкаловским переулком появится новый пешеходный переход

26 февраля 2018 15:52
157
Данное решение было принято после изучения потребностей и анализа дорожной ситуации в этом месте.
Как стало известно из сообщения департамента транспорта Самары, на улице Спортивной появится новый пешеходный переход, пишет samarskie-voditeli. Его обустроят на пересечении с Чкаловским переулком.

Данное решение было принято после изучения потребностей и анализа дорожной ситуации в этом месте. Специалисты разработают схему и направят ее в департамент городского хозяйства.

О сроках реализации планов по обустройству пешеходного перехода не сообщается.


 
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Комментарии



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