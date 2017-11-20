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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре на Ташкентской демонтируют пристрой, граничащий с трамвайными путями к стадиону ЧМ-2018

20 ноября 2017 22:50
194
Он находится близко к трамвайным путям, которые ведут в сторону стадиона
20 ноября рабочие приступили к сносу пристроя на улице Ташкентской. Он находится близко к трамвайным путям, которые ведут в сторону строящегося стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом 63.ru сообщили в общественном совете микрорайона №42.

Собственник предоставил в мэрию документы на объект. Но пристрой владелец официально не оформил. Он и пойдет под снос.



Фото: соцсети




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Комментарии



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