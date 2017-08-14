В Самаре на Московском шоссе планируют установить камеры фотовидеофиксации

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Установить комплексы планируют по следующим адресам:1. Московское шоссе, 20 по 2 полосы в оба направлению, 3 полосы реверсивного движения2. Московское шоссе, 15А по 2 полосы в оба направлению, 3 полосы реверсивного движения3. Московское шоссе, 35А по 2 полосы в оба направлению, 3 полосы реверсивного движения4. Московское шоссе, 120 по 2 полосы в оба направлению, 3 полосы реверсивного движения5. Московское шоссе, 83 по 2 полосы в оба направлению, 3 полосы реверсивного движения6. Московское шоссе, д. 151 по 2 полосы в оба направлению, 3 полосы реверсивного движения7. ул. Ново-Вокзальная, д. 61 по 2 полосы в оба направления8. мостовой переход «Кировский» по 3 полосы в оба направленияНачальная стоимость контракта 41,934 млн рублей.Поставить оборудование и наладить его подрядчик, которого выберут в конце августа, должен будет за 30 дней.