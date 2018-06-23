В Самаре на Маяковском спуске появится арт-объект, изготовленный по эскизам знаменитого художника Миши Most
23 июня 2018 14:48
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Арт-объект будет 32 метра в длину и 6 метров в высоту. Сама картина будет выполнена в формате 3-D. Её установят на Маяковском спуске у набережной, в рамках проекта «Истории чемпионов», приуроченного к ЧМ-2018.
Автор считает, что его работа будет интересна людям и после ЧМ.
Миша Most Фото: Artovrag-fest.ru
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