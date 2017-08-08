В Самаре на Ленинградской установлены топиарные фигуры двухметрового футболиста и матрешки
8 августа 2017 15:59
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В рамках программы «Цветущая Самара» в этом году будет установлена 41 топиарная скульптура, в том числе 16 новых, среди которых 14 на футбольную тематику.
Вчера были смонтированы две топиарные фигуры: матрешка и бутса с мячом в аэропорту «Курумоч». Ранее специалисты установили еще три новые скульптуры: мяч в сердце, футболиста на Северо-Восточной магистрали и мяч в сердце на Площади Героев 21 Армии.
Сегодня, 8 августа, были установлены три новые топиарные фигуры: матрешка и футболист с мячом на улице Ленинградской и матрешка на Комсомольской площади.
В ближайшее время будет смонтировано еще семь новых топиарных фигур. Они появятся на Южном шоссе, ул. Народная, набережной и около музея Алабина, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samadm.ru
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