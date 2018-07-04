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В Самаре на Форуме гражданского актива представят Губернаторский проект «СОдействие»

4 июля 2018 10:23
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В Самаре на Форуме гражданского актива представят Губернаторский проект «СОдействие»
Проект направлен на финансовую поддержку из средств областного бюджета социально-значимых инициатив жителей региона.

10 июля в Самаре по адресу ул. Советская Армия, 253а (МТЛ «Арена») состоится Форум гражданского актива Самарской области.
Идеи по улучшению жизни в городском округе или муниципальном районе могут быть самыми разными: касаться благоустройства дворов, скверов и других территорий, организации водоснабжения, ремонта дорог, сбора отходов, освещения улиц, установки детских площадок, спортивных и культурных объектов и многого другого, что волнует самих жителей.
Выдвигать инициативы (общественные проекты) могут общественные советы, органы МСУ, граждане. Данные инициативы должны пройти общественное обсуждение и получить поддержку большинства. На собраниях граждан рассматриваются не только целесообразность и своевременность предлагаемого проекта, но и определяется объем его финансирования самим населением (физическими и юридическими лицами города или района). Таким образом, стоимость каждого общественного проекта складывается из пожертвований граждан и организаций (не менее 7% от стоимости реализации проекта), средств местного и областного бюджетов. При этом финансирование общественного проекта из областного бюджета может доходить до 92%.

Планируется, что в работе Форума примут участие врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, главы администраций всех муниципальных образований (главы городских округов, муниципальных районов, внутригородских районов городского округа Самара, главы городских и сельских поселений), а также гражданский актив муниципальных образований (представители общественных советов микрорайонов, молодежных добровольческих организаций, волонтеры «Серебряного возраста», руководители некоммерческих организаций и др.).
Губернаторский проект «СОдействие» реализуется в нашем регионе второй год и рассчитан до 2025 года включительно. До 1 ноября 2018 года в Администрацию Губернатора Самарской области можно подать заявку на участие в конкурсе общественных проектов. Предложения, которые одержат победу, будут реализованы при финансовой поддержке областного бюджета.

На Форуме запланированы выступления руководителей общественных проектов, уже реализованных в 2017 году, реализуемых в настоящее время и планируемых гражданами к реализации в 2019 году. Кроме того, будет организована выставка воплощенных в жизнь общественных проектов.
Также в формате секционных заседаний будут рассмотрены иные вопросы, связанные с различными форматами взаимодействия граждан и органов власти. В частности, планируется презентация запущенной в регионе электронно-коммуникационной платформы «Вместе». Кроме того, на секциях Форума будут рассмотрены актуальные вопросы практической реализации общественного контроля и перспективы развития добровольческого движения в Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.
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