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В Самаре на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой появился долгожданный пешеходный переход

6 октября 2018 20:07
115
На месте демонтированного незаконного павильона строители начинают класть плитку.
Как и обещал: на пересечении Советской Армии и Ново-Садовой появился долгожданный пешеходный переход.

На месте демонтированного незаконного павильона строители начинают класть плитку, передает депутат госдумы Александр Хинштейн в Твиттере.



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Комментарии



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6 октября 2018  20:07
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