В Самаре макулатуру и пластик будут собирать в желтые контейнеры

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В зеленые контейнеры нужно будет выбрасывать мусор для захоронения на полигоне.Объем каждого контейнера - 1100 литров."Все тары сделают из полиэтилена низкого давления. Этот материал выдерживает температуру от –40 до +50 градусов", - рассказали в конкурсной комиссии.На каждом контейнере установят прилегающие крышки для устранения неприятных запахов и прорезиненные колёса для удобного передвижения.К ЧМ-2018 власти Самары потратят еще 10 млн рублей на покупку 480 контейнеров. По требованию FIFA их установят в местах массового скопления болельщиков — у стадиона «Самара Арена» и в фанзоне на площади Куйбышева.Фото: tara-plastic116.ru