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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре макулатуру и пластик будут собирать в желтые контейнеры

7 февраля 2018 20:32
217
В зеленые контейнеры нужно будет выбрасывать мусор для захоронения на полигоне.
В Самаре для раздельного сбора мусора планирует закупить специальные баки - желтые контейнеры. Такая информация появилась на сайте госзакупок, сообщает 63.ru.

В зеленые контейнеры нужно будет выбрасывать мусор для захоронения на полигоне.

Объем каждого контейнера - 1100 литров.

"Все тары сделают из полиэтилена низкого давления. Этот материал выдерживает температуру от –40 до +50 градусов", - рассказали в конкурсной комиссии.

На каждом контейнере установят прилегающие крышки для устранения неприятных запахов и прорезиненные колёса для удобного передвижения.

К ЧМ-2018 власти Самары потратят еще 10 млн рублей на покупку 480 контейнеров. По требованию FIFA их установят в местах массового скопления болельщиков — у стадиона «Самара Арена» и в фанзоне на площади Куйбышева.




Фото: tara-plastic116.ru




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Комментарии



Благоустройство региона
7 февраля 2018  20:32
В зеленые контейнеры нужно будет выбрасывать мусор для захоронения на полигоне.
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