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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре к новогодним праздникам появится 9 световых фонтанов

23 ноября 2017 12:35
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В Самаре к новогодним праздникам появится 9 световых фонтанов Монтаж новогодней иллюминации уже начат.
Монтаж новогодней иллюминации уже начат.

На сегодняшний день уже произведен монтаж гирлянд на стволы и ветви деревьев на Волжском проспекте, проспекте Ленина, заканчиваются работы на улице Молодогвардейской, будут украшены ул. Стара-Загора, пр. Масленникова, ул. Маяковского, сквер им. В.Высоцкого, ул. Сергея Лазо, 116 км и др. Всего в этом году запланировано украсить 1237 деревьев, общая длина новогодней иллюминации, которая будет использована для этих целей, составит почти 110 км, сообщает Самру.ру.

Отметим, что после прошлого новогоднего сезона все закупленные тогда гирлянды удалось сохранить, и они снова будут использоваться для создания праздничного убранства городских улиц.

В ближайшее время во всех районах Самары начнется установка светодинамических композиций и консолей, подвесов и гирлянд. 9 световых фонтанов будут установлены на ул. Стара-Загора, на Самарской площади, площади имени В.В. Куйбышева, площади у ДК "Нефтяник", второй очереди набережной, ул. Ленинградской, в поселке Управленческий у ДК "Чайка", в сквере на пересечении ул. Победы и ул. Гагарина.

В дополнение к уже знакомым горожанами световым фигурам появятся новые композиции, которые установят на пл. им В.В. Куйбышева,  на ул. Ленинградская, на аллее Трудовой Славы на ул. Юных Пионеров: «Два павлина царских», «Фоторамка», «Самолет с летчиком», «Мишка», «Шары».

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Комментарии



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