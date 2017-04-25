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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре к ЧМ-2018 обновят железнодорожный вокзал

25 апреля 2017 12:51
54
В Самаре к ЧМ-2018 обновят железнодорожный вокзал
Все будет сделано по международным стандартам.

Основные работы коснутся платформ дальних поездов, кроме того, будут улучшены условия для маломобильных граждан.

Специально для гостей мундиаля усовершенствуют навигацию на железной дороге. «Все будет сделано по международным стандартам, информация на русском языке будет дублироваться на английском. Расписание движения и табло о прибытии и отправлении поездов обновят с учетом необходимости дубляжа», – цитирует «Самарская газета» начальника службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги Вячеслава Степанова


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