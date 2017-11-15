В Самаре ищут подрядчика для второго этапа ремонта Струковского сада
15 ноября 2017 11:10
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— На этом этапе победителю аукциона предстоит подвести электричество, обустроить ливневую канализацию и обрезать деревья, — говорится в сообщении, размещенном на сайте госзакупок, — Также весь строительный мусор утилизируют.
Победителя аукциона выберут 8 декабря. Все работы необходимо провести за 4 месяца. Срок сдачи объекта — 30 апреля 2018 года.
Напомним, что Струковский сад закрыли на ремонт в конце мая. По ходу работ пришлось вносить некоторые изменения. В частности, пешеходные дорожки решили переделать из-за слишком большого уклона.
Завершить ремонт парка планировали до конца года. Но, вероятнее всего, срок перенесут уже на следующий год. В будущем в саду планируют разместить молодежный театр и дельфинарий, пишет 63.ру.
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