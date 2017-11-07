В Самаре ищут подрядчика для работ, связанных с 4 этапом строительства на склоне площади Славы
7 ноября 2017 12:54
134
Стоимость работ чиновники оценили в 1, 2 млн рублей. Подрядчик должен будет проследить за исполнением реконструкции вплоть до 31 декабря 2018 года. В 2017 году финансирование составит 1,1 млн рублей, а в 2018 году — чуть более 100 тысяч рублей, пишет 63.ру.
Напомним, подрядчик планирует закончить объект до конца года. Он заменит инженерные коммуникации и лестницы, проложит новые трубопроводы. Кроме того, на Волжском склоне возведут амфитеатр, фонтаны и обустроят цветочные клумбы.
На данный момент отремонтировали верхнюю и нижнюю насосные станции, ливневую канализацию, идет реконструкция лестниц.
Когда лестницы и фонтаны будут готовы, начнется формирование центральной части, где будут расположены зрительские места в виде амфитеатра. Во время массовых праздничных мероприятий перед амфитеатром будет за 1–2 дня монтироваться сцена.
При этом подрядчик рассмотрит вариант, при котором монтаж сцены будет занимать несколько часов.
63.ru публиковал детальные эскизы мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области» на Волжском спуске у площади Славы.
Монумент представляет собой бетонную подпорную стену длиной около 100 метров и высотой 6,448 метра. Притом она будет выгнута с радиусом 110 метров. Кроме того, стену разделят на 20 ниш глубиной в 30 сантиметров и разногабаритными бронзовыми скульптурами от четырех до пяти метров.
Мемориальный комплекс построили еще в 2015 году. Он представляет собой бетонную стену высотой в шесть метров и длиной примерно в 110 метров и включает в себя 20 ниш. Однако не всем горожанам новая достопримечательность площади Славы пришлась по вкусу. Многие говорили о том, что стена портит вид на Волгу.
А политики организовали сбор подписей под петицией с требованием скорректировать архитектурное решение и дополнить стену террасой со смотровой площадкой. Также среди предложенных вариантов решения проблемы были снос части мемориала, выступающей над площадью, либо поднятие уровня самой площади.
Впоследствии споры вокруг стены поутихли. Власти обустроили смотровую площадку и продолжили реконструкцию склона площади. На данный момент открыли один из спусков на Волжский проспект.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
7 ноября 2017 15:49
Региональное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Благоустройство региона
127
7 ноября 2017 12:54
Областное правительство ищет специалистов для проведения авторского надзора за реконструкцией. Благоустройство региона
133
7 ноября 2017 09:39
В торжественной церемонии открытия принял участие врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Благоустройство региона
194
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10363
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7555
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
6046
Всё в Дом
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
72
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
76
25 октября 2017 18:16Выбираем зеркало для ванной комнаты по рекомендациям специалистов Vivon.Ru
Зеркальное полотно является привычным элементом интерьера ванной комнаты, обеспечивая условия для косметических процедур и ежедневного туалета. Всё в Дом
117
ЖКХ
7 ноября 2017 12:15
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах. ЖКХ
165
1 ноября 2017 12:16
Коммунальная авария произошла утром 30 октября. ЖКХ
208
30 октября 2017 18:31
К ликвидации аварии привлечено 15 человек, 10 ед. техники, в том числе от МЧС - 3 человека, 1 ед. техники. ЖКХ
268
Экология
7 ноября 2017 14:00
Осадков в начале недели синоптики не обещают. Экология
157
28 октября 2017 11:18
Фотографии демонстрируют различные последствия климатических изменений на Земле. Экология
597
23 октября 2017 13:37
Ведется проверка. Экология
403
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3812
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1493
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8368
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2273
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8762
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2673
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1021
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1610
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1490
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1260
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2888
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2707
Мероприятия