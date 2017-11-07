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В Самаре ищут подрядчика для работ, связанных с 4 этапом строительства на склоне площади Славы

7 ноября 2017 12:54
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В Самаре ищут подрядчика для работ, связанных с 4 этапом строительства на склоне площади Славы. Областное правительство ищет специалистов для проведения авторского надзора за реконструкцией.
Областное правительство ищет специалистов для проведения авторского надзора за реконструкцией.

Стоимость работ чиновники оценили в 1, 2 млн рублей. Подрядчик должен будет проследить за исполнением реконструкции вплоть до 31 декабря 2018 года. В 2017 году финансирование составит 1,1 млн рублей, а в 2018 году — чуть более 100 тысяч рублей, пишет 63.ру.

Напомним, подрядчик планирует закончить объект до конца года. Он заменит инженерные коммуникации и лестницы, проложит новые трубопроводы. Кроме того, на Волжском склоне возведут амфитеатр, фонтаны и обустроят цветочные клумбы.

На данный момент отремонтировали верхнюю и нижнюю насосные станции, ливневую канализацию, идет реконструкция лестниц.

Когда лестницы и фонтаны будут готовы, начнется формирование центральной части, где будут расположены зрительские места в виде амфитеатра. Во время массовых праздничных мероприятий перед амфитеатром будет за 1–2 дня монтироваться сцена.

При этом подрядчик рассмотрит вариант, при котором монтаж сцены будет занимать несколько часов.

63.ru публиковал детальные эскизы мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области» на Волжском спуске у площади Славы.

Монумент представляет собой бетонную подпорную стену длиной около 100 метров и высотой 6,448 метра. Притом она будет выгнута с радиусом 110 метров. Кроме того, стену разделят на 20 ниш глубиной в 30 сантиметров и разногабаритными бронзовыми скульптурами от четырех до пяти метров.

Мемориальный комплекс построили еще в 2015 году. Он представляет собой бетонную стену высотой в шесть метров и длиной примерно в 110 метров и включает в себя 20 ниш. Однако не всем горожанам новая достопримечательность площади Славы пришлась по вкусу. Многие говорили о том, что стена портит вид на Волгу.

А политики организовали сбор подписей под петицией с требованием скорректировать архитектурное решение и дополнить стену террасой со смотровой площадкой. Также среди предложенных вариантов решения проблемы были снос части мемориала, выступающей над площадью, либо поднятие уровня самой площади.

Впоследствии споры вокруг стены поутихли. Власти обустроили смотровую площадку и продолжили реконструкцию склона площади. На данный момент открыли один из спусков на Волжский проспект.

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