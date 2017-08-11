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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре идет ремонт Куйбышевского откоса и Вилоновского склона

11 августа 2017 11:55
114
В Самаре идет ремонт Куйбышевского откоса и Вилоновского склона
Работы планируют завершить до 31 августа.

Работы по ремонту Куйбышевского откоса и Вилоновского склона идут сейчас в границах улиц Шостаковича и Вилоновской.

Пока смонтирована система автополива (ее протяженность составила 1,7 км), устанавливаются решетки и плиты на дороге. Скоро наступит время выкладывать рулонный газон (площадью почти в 5 тысяч кв. метров). Все работы приходится делать вручную, из-за сильного уклона.

Работы по ремонту Куйбышевского откоса и Вилоновского склона планируется завершить до 31 августа 2017 года, пишет Самру.ру.
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Комментарии



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