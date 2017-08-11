В Самаре идет ремонт Куйбышевского откоса и Вилоновского склона
11 августа 2017 11:55
114
Работы по ремонту Куйбышевского откоса и Вилоновского склона идут сейчас в границах улиц Шостаковича и Вилоновской.
Пока смонтирована система автополива (ее протяженность составила 1,7 км), устанавливаются решетки и плиты на дороге. Скоро наступит время выкладывать рулонный газон (площадью почти в 5 тысяч кв. метров). Все работы приходится делать вручную, из-за сильного уклона.
Работы по ремонту Куйбышевского откоса и Вилоновского склона планируется завершить до 31 августа 2017 года, пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
11 августа 2017 12:02
Там ремонтируют теплосети. Благоустройство региона
158
11 августа 2017 11:55
Работы планируют завершить до 31 августа. Благоустройство региона
114
10 августа 2017 16:55
В настоящее время на данном участке завершено устройство системы автоматического полива, близятся к завершению работы по установке георешеток и придорожных... Благоустройство региона
166
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
9183
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7325
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5714
Всё в Дом
24 июля 2017 20:10Ремонт ванной комнаты своими руками
Начало ремонта – это всегда кропотливое и нервное дело. Очень хочется закончить его как можно быстрее, но не всегда, получается выполнить те или иные работы... Всё в Дом
165
19 июля 2017 18:13
Для того чтобы в квартире было максимально комфортно, необходимо правильно подобрать мебель. Отличное решение - мебель в Самаре под заказ. Всё в Дом
92
8 июля 2017 11:18Какой обогреватель выбрать для квартиры, дома, дачи?
Рынок отопительных приборов наполнен техникой разной эффективности. Действие одних направлено на поддержание постоянной комфортной температуры, другие с... Всё в Дом
194
ЖКХ
3 августа 2017 16:25
В этот ремонтный сезон «Т Плюс Самара» и «ПТС» не только уже почти полностью выполнили свои обязательства, но и планируют перевыполнить их. ЖКХ
289
3 августа 2017 12:54
Все мероприятия выполняются в соответствии с ранее утверждёнными графиками. ЖКХ
280
28 июля 2017 12:30
В течение лета 2017 года этот показатель достигнет 40 км. ЖКХ
235
Экология
9 августа 2017 13:51
По разным данным, в целом по России при посадке на ЛЭП гибнет несколько миллионов птиц в год. Экология
251
7 августа 2017 13:54
Общая площадь свалки составляет порядка пяти гектаров. Экология
195
6 августа 2017 11:33
Исследование провел ВЦИОМ. Экология
314
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
219
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7039
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1317
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5218
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1743
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2745
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2183
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1968
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1581
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1743
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5447
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
6390
Мероприятия