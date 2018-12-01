В Самаре и в выходные дни продолжается монтаж новогодней иллюминации
1 декабря 2018 16:32
216
В субботу в городе продолжается монтаж новогодней иллюминации.
Уже сегодня вечером в сквере на ул. Ленина будет праздничная атмосфера, а ул. Солнечная засияет яркими огнями, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
1 декабря 2018 16:32
Уже сегодня вечером в сквере на ул. Ленина будет праздничная атмосфера. Благоустройство региона
215
30 ноября 2018 17:36
Центральным место празднования Нового года по-традиции станет пл. Куйбышева, где в этом году будут залиты хоккейная коробка для занятий и проведения... Благоустройство региона
366
30 ноября 2018 11:59
На эти цели будет направлено 4,76 млрд рублей. Благоустройство региона
255
Капитальный ремонт в Самаре
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
517
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
536
15 октября 2018 22:04
Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины. Капитальный ремонт в Самаре
496
Всё в Дом
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
167
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
381
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1620
ЖКХ
30 ноября 2018 09:51
«РКС-Самара» выпустила на линию специальные машины. ЖКХ
310
29 ноября 2018 15:57
И это – не считая гарантийных писем, сумма которых значительно больше. ЖКХ
310
29 ноября 2018 12:00
Совет ветеранов Советского района города Самары побывал с экскурсией на НФС-2. ЖКХ
186
Экология
29 ноября 2018 09:44
Столбик термометра опустится до -23 градусов. Экология
363
28 ноября 2018 11:52
Движение ЭКА запускает акцию по восстановлению еловых лесов в Новом году. Экология
189
28 ноября 2018 11:29
Активисты общественной организации «Гражданский патруль» провели рейд по городу. Экология
257
Видео
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
319
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
621
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
564
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1009
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1100
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1035
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
925
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
883
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1301
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1691
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1718
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2894
Мероприятия