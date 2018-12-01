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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре и в выходные дни продолжается монтаж новогодней иллюминации

1 декабря 2018 16:32
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Уже сегодня вечером в сквере на ул. Ленина будет праздничная атмосфера.
Украшают Самару без выходных дней.

В субботу в городе продолжается монтаж новогодней иллюминации.

Уже сегодня вечером в сквере на ул. Ленина будет праздничная атмосфера, а ул. Солнечная засияет яркими огнями, передает пресс-служба горадминистрации.  



Фото:  пресс-служба горадминистрации
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Комментарии



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