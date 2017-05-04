В Самаре готовятся снести Дворец ЦСКА ВВС
4 мая 2017 12:52
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Снос старого дворца спорта ЦСК ВВС и строительство нового спортобъекта на его месте потребует внесения изменений в правила застройки и землепользования города. Сейчас профильный департамент готовит документы. Впоследствии поправки в ПЗЗ вынесут на публичные слушания. Они предусматривают перевод участка площадью 13 820 квадратных метров из зоны деловых и коммерческих предприятий и зоны парков, бульваров и набережных в зону специализированного коммерческого использования объектов спортивно-зрелищного назначения.
Тем временем к самому дворцу спорта начинает стекаться спецтехника. Снос объекта назначили на середину мая.
На его месте построят новое спортивное сооружение с тремя ледовыми площадками. В нем будет основная арена, тренировочный лед и площадка для керлинга. Также в нем планируется сделать тренировочные и баскетбольные залы, а также хореографические и тренажерный залы. Новое здание будет трехэтажным, и его площадь составит более 21,5 тысячи квадратных метров.
По проекту, трибуны дворца спорта смогут вместить более пяти тысяч человек. При этом 30 рядов арены расположат со стороны главного входа по улице Молодогвардейской, еще 10 рядов – со стороны Волги. Это, по словам проектировщиков, обеспечит хорошую видимость по длинной стороне зала и позволит проводить на его площадке не только спортивные состязания, но и концерты, пишет 63.ру.
Построить новый дворец планируют до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. К его строительству привлекают средства инвестора. На эти цели одна из местных нефтегазовых компаний выделила 199 млн рублей.
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Комментарии
Благоустройство региона
4 мая 2017 12:52
Сейчас профильный департамент готовит документы. Благоустройство региона
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3 мая 2017 12:23
Он обеспечит безопасное нахождение пассажиров на вокзале. Благоустройство региона
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