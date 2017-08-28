В Самаре до конца осени завершат реконструкцию фонтана на улице Красноармейской
28 августа 2017 11:15
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Речь идет об объекте, расположенном возле дома №17.
У фонтана демонтировали основание и начали подвод новых коммуникаций.
– После устройства новой бетонной чащи проведут работы по гидроизоляции и облицовке гранитом. Вокруг объекта благоустроят территорию, пишет 63.ру.
Напомним, что решение о реставрации фонтана приняли в 2017 году. Объект решили не только отремонтировать, но и модернизировать: его снабдят подсветкой, которая будет работать синхронно с системой включения/выключения.
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Комментарии
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Его также оборудуют подсветкой. Благоустройство региона
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