Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре завершили укладку асфальта на пересечении Волжского и Московского шоссе
В Самаре завершили укладку асфальта на пересечении Волжского и Московского шоссе
Две самарчанки отравились угарным газом в сауне Приехавшая
Две самарчанки отравились угарным газом в сауне
Самарскую мэрию уличили в нарушении законодательства в сфере грантов
Самарскую мэрию уличили в нарушении законодательства в сфере грантов
В Самаре девочка-подросток упала с 12 этажа и разбилась
В Самаре девочка-подросток упала с 12 этажа и разбилась
В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя без прав
В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя без прав
В Самаре Lada Kalina насмерть сбила пешехода
В Самаре Lada Kalina насмерть сбила пешехода
Самарцы не вошли в пятерку самых читающих
Самарцы не вошли в пятерку самых читающих
Тольяттинку пьяной задержали за рулем
Тольяттинку пьяной задержали за рулем
сегодня  Понедельник, 28 августа, 16:47
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/08:
USD 59.15
0.01
EUR 69.7
-0.04
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре до конца осени завершат реконструкцию фонтана на улице Красноармейской

28 августа 2017 11:15
166
В Самаре до конца осени завершат реконструкцию фонтана на улице Красноармейской Его также оборудуют подсветкой.
Его также оборудуют подсветкой.

Речь идет об объекте, расположенном возле дома №17.

У фонтана демонтировали основание и начали подвод новых коммуникаций.

– После устройства новой бетонной чащи проведут работы по гидроизоляции и облицовке гранитом. Вокруг объекта благоустроят территорию, пишет 63.ру.

Напомним, что решение о реставрации фонтана приняли в 2017 году. Объект решили не только отремонтировать, но и модернизировать: его снабдят подсветкой, которая будет работать синхронно с системой включения/выключения.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
28 августа 2017  11:15
В Самаре до конца осени завершат реконструкцию фонтана на улице Красноармейской Его также оборудуют подсветкой.
В Самаре до конца осени завершат реконструкцию фонтана на улице Красноармейской
Его также оборудуют подсветкой. Благоустройство региона
165
27 августа 2017  18:09
Справедливости ради следует сказать, что фонтан ещё не доделан. Мы не видим материала, из которого будет изготовлена чаша, какие там будут рисунки. Но основной элемент-лента подсказывает, что неожиданностей не будет.
Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев
 Справедливости ради следует сказать, что фонтан ещё не доделан. Мы не видим материала, из которого будет изготовлена чаша, какие там будут рисунки. Но основной... Благоустройство региона
3481
26 августа 2017  11:21
Минобороны оштрафовали за плохое содержание особняка Сурошникова
Минобороны оштрафовали за плохое содержание особняка Сурошникова
Владелец здания, структуры министерства обороны, начал реставрацию без согласования с ответственными ведомствами. Благоустройство региона
260
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
9346
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7369
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5780
Весь список
Всё в Дом
23 августа 2017  11:11
Практичное наполнение для шкафов-купе и гардеробных
Практичное наполнение для шкафов-купе и гардеробных
Прошли времена, когда представление о шкафах ограничивалось наличием внутри банальных полок, выдвижных ящиков и вешалок.  Всё в Дом
87
21 августа 2017  21:37
Варианты декорирования входных дверей
 Двери должны быть, прежде всего, функциональными, ведь их назначение заключается именно в защите - от недоброжелателей и различных природных факторов. Всё в Дом
115
21 августа 2017  21:25
Лучшие замки для металлических дверей (рейтинг)
 Трудно представить стальные входные двери без надежных запорных устройств. Обычно ставят не менее двух замков, иногда – и три, и четыре. Всё в Дом
88
Весь список
ЖКХ
25 августа 2017  16:16
До конца сентября ожидается поставка 22-х коммунально-уборочных машин на базе трактора МТЗ 80 и 25-ти универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора МТЗ 320. Фирма-поставщик, победившая на торгах, обязуется предоставлять гарантии качества н
В Самаре закупят новую партию спецтехники для уборки улиц
До конца сентября ожидается поставка 22-х коммунально-уборочных машин на базе трактора МТЗ 80 и 25-ти универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора... ЖКХ
215
24 августа 2017  09:32
В Промышленном районе Самары приставы посетили должников за тепло
В Промышленном районе Самары приставы посетили должников за тепло
Рейд дал свои результаты. ЖКХ
427
23 августа 2017  16:24
Именно эти трубы будут использоваться уже для сверхплановых работ по замене теплосетей.
Энергетики «Т Плюс Самара» закупили свыше 2 000 тонн трубопроводов
Именно эти трубы будут использоваться уже для сверхплановых работ по замене теплосетей.   ЖКХ
200
Весь список

Экология
22 августа 2017  10:38
В Нацпарке
В Нацпарке "Самарская Лука" выпустили на волю вылеченных птиц
Сотрудники надеются, что их дальнейшая жизнь сложится удачно. Экология
232
18 августа 2017  13:17
Судебные приставы Самарской области вынудили должника прекратить сброс грязных сточных вод в реку
Судебные приставы Самарской области вынудили должника прекратить сброс грязных сточных вод в реку
Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Экология
276
16 августа 2017  11:40
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
Свалки и следы отходов по-прежнему обнаружены в 44 местах. Экология
318
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
506
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
495
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7287
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1477
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5854
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1900
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
641
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2285
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2086
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1733
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1896
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6040
Весь список

Мероприятия
Новокуйбышевск отпразднует 65-летний юбилей
Любителей спорта приглашают принять участие в первом в истории Самары экстремальном марафоне "Металлург Challenge"
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
Весь список
Популярное
за сегодня

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

2741

Две самарчанки отравились угарным газом в сауне

859

В Клявлинском районе водитель "ВАЗ 21099" въехал в мотоблок, на котором ехали два подростка, погиб 14 летний парень

593
за неделю

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

3467

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1968

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

1955
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда