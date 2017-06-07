В Самаре демонтированы два киоска на Московском шоссе рядом с остановкой «Телецентр»
7 июня 2017 21:30
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В среду, 7 июня, сотрудниками профильного Департамента совместно с правоохранительными органами были демонтированы два киоска, расположенные на Московском шоссе рядом с остановкой «Телецентр».
По словам заместителя руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара Дмитрия Ефремова, данные объекты были незаконно расположены на муниципальной территории, у предпринимателя отсутствовали правоустанавливающие документы на занимаемый земельный участок.
«Вывозить незаконные объекты потребрынка будут во всех районах Самары. Киоски отправят на «штрафстоянку» на хранение. После этого проходит административное разбирательство. Предприниматель, возместив убытки муниципалитету по вывозу и демонтажу, сможет забрать свое имущество. Сумма будет рассчитана исходя из срока хранения на площадке и площади, занимаемой объектом торговли», - отметил Дмитрий Ефремов.
Администрация Самары призывает собственников бизнеса, осуществляющих незаконную торговлю, самостоятельно демонтировать и вывозить свои конструкции.
Объекты, не имеющие правоустанавливающих документов на занимаемые земельные участки, являются несанкционированными и подлежат ликвидации в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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