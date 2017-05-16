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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре демонтирован памятник Владимиру Высоцкому работы Михаила Шемякина

16 мая 2017 11:52
159
В Самаре демонтирован памятник Владимиру Высоцкому работы Михаила Шемякина Монумент разобран и отправлен на хранение.
Монумент разобран и отправлен на хранение.

В Самаре демонтирован памятник Владимиру Высоцкому работы Михаила Шемякина. Монумент разобран и отправлен на хранение. Фактически, с этой операции начинается демонтаж Дворца спорта ЦСК ВВС. На его месте должно появится новое сооружение. Более универсальное и функциональное, пишут Вести-Самара.

В Куйбышеве в 1967 году состоялись пять концертов Владимира Высоцкого, сыгравших переломную роль в его творческой судьбе.

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Комментарии



Благоустройство региона
16 мая 2017  11:52
В Самаре демонтирован памятник Владимиру Высоцкому работы Михаила Шемякина Монумент разобран и отправлен на хранение.
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