В Самаре демонтирован памятник Владимиру Высоцкому работы Михаила Шемякина
16 мая 2017 11:52
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В Самаре демонтирован памятник Владимиру Высоцкому работы Михаила Шемякина. Монумент разобран и отправлен на хранение. Фактически, с этой операции начинается демонтаж Дворца спорта ЦСК ВВС. На его месте должно появится новое сооружение. Более универсальное и функциональное, пишут Вести-Самара.
В Куйбышеве в 1967 году состоялись пять концертов Владимира Высоцкого, сыгравших переломную роль в его творческой судьбе.
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