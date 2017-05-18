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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре демонтирован фонтан на подступах к площади Славы

18 мая 2017 09:52
128
В Самаре демонтирован фонтан на подступах к площади Славы
Комплексное благоустройство сквера завершится в октябре.

В городе началась комплексная реконструкция сквера 30-летия Победы, расположенного между Самарской площадью и площадью Славы.

Как пишет Samru.ru, сначала там отремонтируют фонтан (с георгиевской лентой). В настоящее время плиты фонтана сняты, производится чистка систем.

Комплексное благоустройство сквера завершится в октябре, но фонтан планируют открыть раньше.

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