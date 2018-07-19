В Самаре бульвар на улице Революционной планируют отремонтировать к 1 сентября

67

Каждый день на широкой пешеходной зоне на Революционной задействовано до 30 единиц техники. До 1 сентября общественная зона преобразится и станет местом для отдыха и прогулок.Ремонт проходит в границах от улицы Аэродромной до Гагарина. За обустройство этой территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» высказалось большинство жителей Железнодорожного района на общественном голосовании 18 марта. Почти 90% участников «референдума» решили, что ремонтировать надо бульвар. Ход ремонта каждый день оценивает инициативная группа.Рабочие уже сняли старый асфальт и уложили плитку от улицы Аэродромной до Мориса Тореза, а также установили бордюрный камень. Сейчас специалисты восстанавливают газоны и занимаются ремонтом следующего участка.По муниципальному контракту работы должны завершить к 1 сентября. Подрядная организация обещает справиться раньше. При благоприятных условиях финишируют в первой декаде августа.Общая площадь газонов на бульваре после благоустройства составит 8,4 тысячи кв. метров, пешеходной почти 3 тысячи кв. метров плитки. Там также будут установлены урны и лавки. Для безопасности прохожих вне пешеходной зоны обустроят уличные ограждения.В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самаре в этом году будут отремонтированы 22 общественные территории. Также продолжается благоустройство придомовых территорий. В этом году ремонтом будут охвачены более сотни площадок.