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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре бульвар на улице Революционной планируют отремонтировать к 1 сентября

19 июля 2018 18:34
67
Каждый день на широкой пешеходной зоне на Революционной задействовано до 30 единиц техники. До 1 сентября общественная зона преобразится и станет местом для отдыха и прогулок.
В Самаре бульвар на улице Революционной будет отремонтирован к 1 сентября этого года, передает vkonline.ru со ссылкой на Самарскую газету.

Каждый день на широкой пешеходной зоне на Революционной задействовано до 30 единиц техники. До 1 сентября общественная зона преобразится и станет местом для отдыха и прогулок.

Ремонт проходит в границах от улицы Аэродромной до Гагарина. За обустройство этой территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» высказалось большинство жителей Железнодорожного района на общественном голосовании 18 марта. Почти 90% участников «референдума» решили, что ремонтировать надо бульвар. Ход ремонта каждый день оценивает инициативная группа.

Рабочие уже сняли старый асфальт и уложили плитку от улицы Аэродромной до Мориса Тореза, а также установили бордюрный камень. Сейчас специалисты восстанавливают газоны и занимаются ремонтом следующего участка.

По муниципальному контракту работы должны завершить к 1 сентября. Подрядная организация обещает справиться раньше. При благоприятных условиях финишируют в первой декаде августа.

Общая площадь газонов на бульваре после благоустройства составит 8,4 тысячи кв. метров, пешеходной почти 3 тысячи кв. метров плитки. Там также будут установлены урны и лавки. Для безопасности прохожих вне пешеходной зоны обустроят уличные ограждения.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самаре в этом году будут отремонтированы 22 общественные территории. Также продолжается благоустройство придомовых территорий. В этом году ремонтом будут охвачены более сотни площадок.  
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Комментарии



Благоустройство региона
19 июля 2018  18:34
Каждый день на широкой пешеходной зоне на Революционной задействовано до 30 единиц техники. До 1 сентября общественная зона преобразится и станет местом для отдыха и прогулок.
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