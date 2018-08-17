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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре благоустроят улицы вокруг стадиона «Самара Арена»

17 августа 2018 15:19
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Согласно документации тендера, благоустройство коснется участков Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической.
На благоустройство и озеленение улиц вокруг стадиона «Самара Арена» из бюджета области направлено 109 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Объявлен тендер по выбору подрядчика для проведения работ, заказчиком которых выступает Управление капитального строительства Самарской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 сентября, а 10 сентября планируется подвести его итоги.

Согласно документации тендера, благоустройство коснется участков Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической. Здесь отремонтируют дороги и посадят деревья, кустарники и цветы.

Стадион «Самара Арена» построен специально для Чемпионата мира по футболу 2018 года. После мундиаля его передали самарскому футбольному клубу «Крылья Советов».




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Комментарии



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