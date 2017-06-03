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В Самаре Дворец спорта сносят с помощью старой «Ауди»

3 июня 2017 10:24
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В Самаре Дворец спорта сносят с помощью старой «Ауди»
При этом подрядчика для сноса здания Дворца спорта еще не выбрали.

В Самаре стартовал «снос» Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Один из очевидцев снял это на видео и выложил в свой Инстаграм.

Разбирать здание рабочие начали весьма необычным способом - с помощью старой «Ауди». На ролике видно, как легковушка с привязанным к заднему бамперу тросом едет по катку и сдирает потолок.

Напомним, недавно власти Самары объявили аукцион на поиск подрядчика для сноса здания Дворца спорта. Стоимость работ оценили в 75,8 млн рублей, какую долю из этих средств получит водитель «Ауди» - неизвестно.

По данным собственных источников портала ProGorodSamara.ru, запечатленные на видео работы не имеют никакого отношения к демонтажу Дворца Спорта и министерству строительства Самарской области, так как для этих работ даже еще не выбран подрядчик. Остается неизвестным, кто именно решил разбирать объект таким вот способом.


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