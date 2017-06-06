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В Самаре 36 подрядчиков, которые отвечают за ремонт дорог, допустили серьезные нарушения

6 июня 2017 10:45
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В Самаре 36 подрядчиков, которые отвечают за ремонт дорог, допустили серьезные нарушения
Власти планируют усилить контроль за ремонтными работами.

 Как сообщил директор городского бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Сергей Курносов:

– В большинстве случаев компании не соблюдают технологическую последовательность при укладке асфальтобетонной смеси, не соблюдают требования по установке бортового камня и несвоевременно вывозят мусор. В настоящее время мы выдали предписания по устранению этих нарушений.

Кроме того, из 64 проб уложенного асфальта пять не соответствуют нормативам. В связи с этим власти планируют усилить контроль за ремонтными работами.

Напомним, в Самаре планируют в ближайшее время залатать картами 70 тысяч квадратных метров дорожных ям. Горячий асфальтобетон укладывают на улице ХХII Партсъезда, от Заводского шоссе в сторону реки Самары, в поселке Прибрежный – на дороге, ведущей в село Задельное (от заправки до поворота на парк «Фестивальный»), а также по улицам Труда и Прибрежной.

Обновление дорог «картами», протяженность которых составляет до 100 метров, относится к аварийно-ямочному ремонту и позволяет поддерживать проезжую часть в нормативном состоянии. Подобным методом уже отремонтировали дорожную сеть на Ракитовском шоссе и улице Солнечной.
Капитальный ремонт проезжих частей стартовал в конце прошлого месяца. Список дорог.

Стоит отметить, в связи с работами в Самару запретят въезд грузовиков на территорию города в дневное время. Что странно, ведь подрядчики утверждают, что именно в ночное время будут проходить основные этапы ремонта. Так, на прошлой неделе перекрывали пересечение Московского шоссе и улицы Гагарина.

Одновременно с этим сотрудники надзорных ведомств продолжают штрафовать подрядчиков, которые создают аварийные ситуации на дорогах, нарушая правила изменения разметки и рассыпая строительные материалы на проезжей части, пишет 63.ру.
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Комментарии



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