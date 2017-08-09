В «Парке дружбы народов» в микрорайоне «Волгарь» все национальные дома будут построены к октябрю текущего года
9 августа 2017 14:36
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Он отметил, что этнопарк будет состоять из подворий, раскрывающих культуру и быт основных этносов, проживающих в Самарской области. Парк должен стать самым крупным в России комплексом этнографической направленности. В регионах страны, где действуют подобные культурные центры, насчитывается от 7 до 12 подворий. В Самаре появится архитектурный ансамбль из 23 подворий. Также принято решение выпустить специальную книгу, в которой расскажут об истории и традициях каждого этноса, его вкладе в культурную жизнь региона.
Ростислав Хугаев отметил, что к октябрю текущего года все национальные дома будут построены. В них будут работать интерактивная этнокомната, национальная библиотека, ремесленная мастерская, а также будут представлены предметы быта
и творчества. «Уже сейчас многие дома готовы на 70-80 процентов», - заверил он.
Так, на осетинском подворье построена монументальная сторожевая башня, а ограда выложена из камня, привезенного из Осетии. Работали на объекте осетинские мастера.
Со стопроцентной точностью соблюдены национальные традиции и колорит в чувашском доме. Элементы внешней и внутренней отделки выполнены вручную. Дом будет готов через несколько дней, и здесь начнут обустраивать подворье.
В центре «Парка дружбы народов», который с учетом парковой зоны займет более 15 га земли, уже в следующем году благоустроят площадь с летней сценой для проведения национальных праздников. Одновременно принять участие
в тематических мероприятиях смогут до 12 тыс. человек. За основной территорией будет разбит семейный парк с сохранением естественного ландшафта. Здесь уже высадили 340 деревьев, кустарники, вскоре начнут обустраивать дорожки, лужайки, появится парк с домашними животными.
Главным объектом комплекса станет Дом национальностей, включающий в себя концертный зал, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные номера. Кроме того, здесь построят Дворец бракосочетаний. Эти объекты, по словам Хугаева, начнут возводить в 2018 году, сообщает пресс-служба облправительства.
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