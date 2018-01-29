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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Минтрансе Самарской области рассказали об объемах недофинансирования строительства Фрунзенского моста

29 января 2018 21:20
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Еще необходимо 3,7 млрд рублей.
В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области рассказали, сколько еще необходимо денежных средств для завершения строительства Фрунзенского моста: 3,7 млрд рублей.

Всего на строительство мостового перехода по контракту необходимо 13,5 млрд рублей.

Мост начали строить в ноябре 2015 года. По проекту его должны были сдать в конце 2018 года, но уже официально контракт с подрядчиком был продлен на год – до конца 2019 года. Причина – недостаточно финансирование средств.

В министерстве опубликовали более подробные данные по финансированию – планируемому и фактическому.

Так, в 2015 году планировалось выделить 400 млн рублей, фактически было выделено 372,5 млн рублей. В 2016 году должны были выделить 4 млрд рублей, а фактически было выделено 2,2 млрд рублей. Такая же ситуация и в 2017 году: вместо 4 млрд рублей было выделено 2,2 млрд рублей. Таким образом, всего объем недофинансирования составил 3,7 млрд рублей.

В 2018 году из областного бюджета будет выделено 2 млрд рублей, а из федерального – 700 млн рублей, сообщает samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



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