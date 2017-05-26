В Ленинском районе Самары уберут незаконные гаражи
26 мая 2017 12:11
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Главы администрации Ленинского района Самары Дмитрий Титов подписал распоряжение, согласно которому утвержден план-график демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных объектов.
В список попали 19 гаражей: 7 на ул. Самарской, 2 на ул. Молодогвардейской, 3 на ул. Галактионовской и 7 на ул. Чернореченской.
Владельцам металлических конструкций предлагается в срок до 1 августа 2017 года провести демонтаж и вывоз незаконных объектов. Если этого не произойдет, гаражи будут ликвидированы администрацией района, пишет Волга Ньюс.
Фото pixabay.com.
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