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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Ленинском районе Самары уберут незаконные гаражи

26 мая 2017 12:11
121
В Ленинском районе Самары уберут незаконные гаражи
Под снос намечены 19 объектов.

Главы администрации Ленинского района Самары Дмитрий Титов подписал распоряжение, согласно которому утвержден план-график демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных объектов.

В список попали 19 гаражей: 7 на ул. Самарской, 2 на ул. Молодогвардейской, 3 на ул. Галактионовской и 7 на ул. Чернореченской.

Владельцам металлических конструкций предлагается в срок до 1 августа 2017 года провести демонтаж и вывоз незаконных объектов. Если этого не произойдет, гаражи будут ликвидированы администрацией района, пишет Волга Ньюс.

Фото pixabay.com.
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